Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Questa Luna vi insegna ad essere un po’ meno Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco , meno veloci e impazienti, per fare invece spazio ad un ottimismo leggero e incantato. Vi divertirete.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Se dovete fare qualcosa che richieda attenzione e dedizione, allora fate da soli, senza ricercare l’aiuto di qualcuno, senza coinvolgere troppe persone.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Vi piace respirare la leggerezza e la simpatia di questo cielo, nutrendovi di idee facili e simpatiche, di cose che non pesano mai veramente, che non vi annoiano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non avete nessuna voglia o intenzione di ubbidire al solito Marte inseguendo compiti e tempi di un presente troppo veloce. Vi prenderete i vostri spazi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Saprete raccontare un certo ottimismo, la voglia di credere in cose buone, senza mai forzare niente e nessuno. Userete un look che piacerà alle persone vicine.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Certe emozioni vi scioglieranno il cuore convincendovi ad essere più aperti e disponibili con certe persone a cui tenete. Ascoltate solo la parte migliore di voi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Pazienza se qualcuno non la penserà come voi, non condividerà cioè entusiasmi e iniziative che vi fanno sentire forti e fortunati. Voi potete fare da soli.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Qualcosa non sembra farvi sentire troppo a vostro agio tra le stelle del momento. Qualcosa che non capite ma che dovrete accettare. Fate pace con le emozioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Usate il sogno, appoggiatevi ad una fantasia che vi fa bene perché vi ama, perché vi somiglia un po’. Vivete un momento fatto di coraggio e di piccoli entusiasmi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Scaglierete di affrontare e di risolvere certe questioni senza mai usare la forza o le maniere toste. Preferendo piuttosto agire in modo intelligente, costruttivo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Preparatevi a vivere un momento allegro e ottimista che brilla sotto le stelle migliori. Luna e Giove vi aiutano a non sbagliare mai con niente, nemmeno con voi stessi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Fidatevi di chi oggi saprà aiutarvi a sorridere, a credere nuovamente nelle promesse giuste. Evitando di chiudervi e lasciando aperto il cuore alle possibilità.