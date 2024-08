Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno, impegnandosi e facendo, potrebbe farvi sentire in colpa perché non fate la vostra parte. Scegliete se rispettare la calma estiva o se invece accontentare gli altri.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non sempre vi sentirete sicuri con le relazioni. Per questo preferirete adottare un profilo discreto, muovendovi in modo preciso e rispettoso con tutti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Marte si avvicina pericolosamente a Giove nel vostro segno. Per questo percepite piccole ma crescenti tensioni rispetto a qualcuno. Mantenete la calma.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sarà facile capirsi e andare d’accordo con certe persone. Succederà solo perché nessuno ha voglia di apparire troppo, di esagerare con gli impegni e le idee.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non sempre vi sentirete capiti o apprezzati dalle persone vicine. Dunque accettate di non essere al centro dell’attenzione, perché non è così grave.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Dite e parlate in modo prudente e puntuale, non trascurando mai nessun dettaglio e senza la voglia di apparire, di colpire l’attenzione di qualcuno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Dedicatevi a qualcosa di intimo e di piacevole, rubando magari del tempo al lavoro o agli impegni del momento. Fatelo perché le stelle dicono che ve lo meritate.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna decide per voi. E vuole che vi concediate molto più tempo per le cose personali, per il piacere. Dunque evitate di imporvi qualcosa, di ubbidire a qualcuno.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Una strana sensazione di insicurezza vi spingerà a fare le cose in modo cauto e preciso. Usando uno stile molto diverso dal vostro, meno coraggioso, meno libero.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Decidete che idee e progetti debbano ubbidire molto di più al vostro modo di pensare e non essere per forza fatti per accontentare qualcuno. Riportate tutto su voi stessi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Momento poco facile e felice per le relazioni, per lo stare insieme e per gli scambi in genere. Succede perché certe emozioni non saranno condivisibili.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Saturno e la Luna oggi si parlano, convincendovi a vivere di strane certezze, o di qualche convinzione fatta apposta per non sentirvi così deboli o insicuri.