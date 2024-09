Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sarà bello iniziare a fare in modo divertente, trovando sempre qualcosa di curioso in ogni cosa, anche in quelle magari noiose e ripetitive. La fantasia vi salverà.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Qualcuno vive emozioni particolari che lo renderanno generoso e sempre pronto a collaborare con voi. Dunque contate pure su certi aiuti, li avrete.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Avete voglia e bisogno di dire, di raccontare, forse per condividere veramente un’idea o una ispirazione. Non è il momento di tacere, di stare in silenzio.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non vi mancherà di certo la giusta forza e energia per fare le cose che dovete, per affrontare gli impegni del momento. Muovetevi con tanta sicurezza.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Appena prima di lasciarvi, la Luna si connetterà a Marte. Ecco perché vivrete un momento che sia intimo e delicato, un tempo capace di farvi sognare un po’.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Il tono emotivo crescerà con il passare delle ore, facendovi sentire subito un po’ più forti, più disposti a mettervi in gioco e a vincere le piccole sfide.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Condividerete, con certe persone, obiettivi e precedenze comuni, facendo cose e percorsi insieme agli altri. Qualcosa che vi farà bene, che migliora la vostra socialità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Le iniziative e le azioni di qualcuno presto diventeranno qualcosa in cui credere e da condividere sempre. Dunque osservate sempre chi si muove accanto a voi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Non abbiate paura di esprimere le vostre passioni, dicendo e ammettendo ciò che sentite, che vi piace raccontare. Perché qualcuno si aspetta proprio questo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sarete ancora alle prese con i primi effetti di Plutone nel segno, con quei vecchi ricordi o storie passate che, in qualche modo, tornano alla ribalta. Ma voi ci credete?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Vi sentite liberi di fare e di credere a ciò che più vi piace, pronti per affrontare piccole sfide e non smettere di credere nella fortuna. Inguaribili ottimisti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Attenzione a una Luna che rischia di non farvi sentire così adatti per certi compiti o scommesse. Perché si tratta solo di una sensazione, perché potete farcela benissimo.