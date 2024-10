Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Concedetevi il lusso della compagnia, dello stare insieme per andare oltre la pigrizia e la noia di situazioni troppo silenziose, molto sedentarie. Uscite da certe logiche.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Questa Luna amica vi rende molto logici, particolarmente sensibili ad una chiarezza che sa come produrre idee e azioni in modo intelligente, senza illudersi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non sempre le emozioni vi aiuteranno ad andare d’accordo con gli altri, a fare cose che siano condivise. Per una volta concedetevi di stare da soli, vi piacerà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

A dispetto di passioni e desideri, regolarmente accesi da quel Marte sempre vicino, sarete piuttosto scettici e diffidenti rispetto a chi vi promette.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Avrete fortuna con le azioni e le decisioni se deciderete di fare in modo veloce e impulsivo, senza pensare o riflettere troppo a lungo per non perdere il momento giusto.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Dedicate questo momento alla solitudine, quella buona, quella che serve a creare le idee e le risposte migliori. Non imponetevi una socialità che non vi servirebbe.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sentite di non poter credere in qualcosa, di non potervi pienamente fidare di cose che vi sembreranno impossibili, poco probabili. E forse avete ragione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Sarete in vena di sogni logici e scettici, di speranze che non smetteranno mai, nemmeno per un momento, di dialogare con il buon senso, con una logica che serve.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Certi pensieri pratici rischiano di rendervi meno attenti o fortunati con le relazioni, meno disposti a dedicare attenzione a qualcuno. Rispettate le priorità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Questo cielo vi aiuta a vivere bene ogni cosa, sentendovi perfettamente a posto sia con il lavoro che con le cose intime, private. E questo equilibrio vi piace.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcuno, con il suo modo di fare piuttosto impetuoso e rumoroso, rischia di farvi sentire poco impegnati o poco attenti rispetto a qualcosa. Ma è solo una sensazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Capite che c’è bisogno di voi, che qualcuno si aspetterebbe maggiore coinvolgimento da parte vostra rispetto a qualcosa. Fate la vostra parte, non rimanete a guardare.