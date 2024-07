Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno potrebbe criticare, o comunque non apprezzare, il vostro stile un po’ troppo veloce e sbrigativo. Sforzatevi di essere più garbati, meno diretti o esigenti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

L’opposizione lunare stavolta vi convincerà a seguire in modo scrupoloso certe regole, alcune norme o abitudini. Poco divertente ma almeno rassicurante.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcosa potrebbe disturbare i vostri discorsi, mettendo in discussione la vostra voglia o attitudine verso la parola e lo scambio. Un po’ di silenzio vi aiuterà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sole e Luna si parlano creando le condizioni ideali per vivere al meglio il momento. Potrete insomma fare ciò che sentite giusto e importante senza preoccuparvi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Il cielo vi consiglia di vivere più in silenzio, celebrano pensieri e riflessioni al riparo dalla folla, da quelle voci che finirebbero con il confondervi, con il distrarvi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Attenzione a ciò che direte, perché forse essere troppo dettagliati o ricchi di informazioni potrebbe crearvi un problema. Qualcuno vi ascolta con molta attenzione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

In questo momento le vostre azioni sono proiettate e concentrate soprattutto sul presente, meno sui progetti o sui programmi che pure avete in mente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Questa Luna vicinissima vi obbliga a vivere meglio le regole, legando entusiasmi e logica, così da agire in modo preciso e vincete. Potete permettervi molto.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcosa che non capite e che non controllate sembra rendere meno facile la vostra intesa con una persona. Provate a capire che cosa vi disturba per poi sorridere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Momento facile e fortunato per il cuore, per le relazioni in genere. Forse perché gli altri riconosceranno, in voi, un punto fermo, un riferimento, una risposta.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Saprete, per fortuna, gestire molto bene le preoccupazioni di qualcuno rispetto al lavoro, agli impegni del momento. Forse perché userete il giusto e necessario distacco.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sarà per voi un momento facile, un tempo in cui giocare con la fortuna cavandovela sempre. Dunque fidatevi delle stelle e lasciate fare al destino.