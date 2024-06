L’oroscopo di martedì 18 giugno

O roscopo di martedì 18 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non sempre potrete contare sull’energia sufficiente a fare, a reagire, dunque non esagerate. Meglio accettare qualche rinuncia per stare meglio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Rispettate regole e buon senso prima di esprimervi, prima di riflettere le vostre emozioni sulle persone vicine. Forse dovrete meglio considerare qualcosa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Giove vi rende molto sensibili agli altri, a persone che si fanno sentire e notare sempre. Sarà forse per questo se deciderete di distrarvi facendo qualcosa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Luna e Saturno si parlano rendendo facili e discorsive le vostre relazioni. Dunque contate pure sugli altri, su chi è disposto a capirvi e a darvi una mano.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non dovreste avere paura di dire e di esprimere liberamente ciò che sentite a qualcuno, non dovreste pensare che ciò sia qualcosa di sbagliato, perché vi servirà.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sarà proprio mettendoci passione e spontaneità che saprete risolvere un problema. Non siate troppo prudenti o riflessivi, lasciatevi invece guidare dalla fortuna.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

In queste ore dovreste iniziare a pensare a come risolvere o migliorare una situazione di lavoro. Fate piccoli progetti o programmi, inventandovi altre risposte.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La vicinanza della Luna vi renderà particolarmente sensibili rispetto alle regole o ad una certa precisione. Per questo vi muoverete molto bene con tutto.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Potreste sentirvi abbastanza svogliati, mai veramente motivati nel fare qualcosa, nel prendere l’iniziativa. Regalatevi un momento lento e pigro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La Luna oggi vi concede un momento decisamente favorevole agli amori e ai rapporti. Usatelo per migliorare un’intesa, per discutere di qualcosa a cui tenete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Usate questi ultimi momenti di amicizia solare per divertirvi, per stare bene con qualcuno. Non rimandate nulla, non rinunciate alla bellezza del presente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Saturno si nutre della Luna, per questo vi sarà improvvisamente chiaro il motivo di qualcosa che vi pesa. Così saprete accettare facilmente ogni realtà.