L’oroscopo di martedì 21 maggio

O roscopo di martedì 21 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno potrebbe non essere troppo d’accordo con ciò che oggi deciderete di fare. Forse perché non ha capito le vostre intenzioni, dunque non dategli retta.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Attenzione a questa Luna che proverà a rendere complessi e fuori luogo parole o discorsi. Siate insomma estremamente prudenti mentre parlate, quando reagite.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcosa di piccolo ma importante potrebbe guastare gli umori del momento. Forse perché vi sentirete in dovere di occuparvi di cose che non vi interessano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non avrete troppa voglia di dire o di parlare, forse perché state coltivando dubbi e pensieri che hanno bisogno di silenzio, di essere affrontati con calma.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La Luna potrebbe accendere pensieri o emozioni non del tutto luminosi, certe idee che non migliorano di certo il tono del presente. Voi provate a limitarli.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Dire o reagire in modo troppo impulsivo rischierebbe di giocare contro di voi, trasformandosi in qualcosa che non vi fa bene, che non vi serve. Siate logici e distaccati.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Calano le emozioni e vi sentite più tranquilli. Ma sentite anche il bisogno di chiarire o di definire qualcosa in sospeso, di fare luce su alcune cose che non vi convincono.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna vi è vicina e vi spinge a non essere mai troppo convinti di niente e di nessuno. Ma forse il cielo esagera, forse non serve essere così prudenti, tanto diffidenti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcosa che non capite e che non vedete rischia di rendere meno bello e meno facile un rapporto. Voi, però, potrete decidere di non ascoltare queste voci.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Attenzione a non coltivare sogni o pensieri che non costruiscono, che non servono a crescere o a migliorare. Tenete alta la vibrazione mentale e non cedete a certi dubbi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Questa Luna sembra voler mettere ogni cosa in discussione, sfidandovi a vivere un presente che fa molte domande, che vuole capire tutto. E forse non ce n’è bisogno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcosa rischia di complicare un rapporto, un’intesa, e forse non ce ne sarebbe alcun bisogno. Imparate a riconoscere le motivazioni vere e reali per non sprecare energia.