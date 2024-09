Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Forse dovreste arrendervi più spesso alla calma, a quella dolcezza che vi arriva dal profondo e che può cambiare, in meglio, il mood del momento. Provateci.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Urano e Mercurio fanno prove di dialogo, aiutandovi forse a capire finalmente perché certi cambiamenti o certe promesse non sono ancora pronte, ancora mature.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Urano vi consegna una strana sensazione di impazienza che, in realtà, non ha alcuna ragione di essere, di esistere. Ricercate la serenità convincendovi che non vi sia nulla di cui preoccuparvi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Siete forti di una Luna vicina, carichi di emozioni che vi aiutano a scegliere, a preferire la dolcezza rispetto all’energia, alla fredda logica, a tutte quelle cose che non vi coccolano.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Succede che certe emozioni, difficili da capire e da controllare, stavolta potrebbero pesare come sassi sugli umori. E ci vorrà un grande esercizio di logica per evitarlo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Improvvisamente, grazie a Mercurio, vi saranno chiare le ragioni per le quali certi cambiamenti o alcune iniziative non funzionano, non si debbano fare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Tutte queste urgenze o tensioni di carattere professionale e lavorativo rischiano di sottrarre energia vitale al vostro vivere attuale. Proteggetevi per non esagerare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Per colpa di una Venere vicinissima, sarete spesso sedotti dalle parole o dalle azioni di qualcuno. Sarete insomma sensibili a certi modi, a qualche intesa.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Inutile insistere con qualcuno provando magari a convincerlo circa una novità o un’idea rivoluzionaria. Non fatelo perché saranno evidenti i limiti delle vostre proposte.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Accettate che qualcuno abbia bisogno soprattutto di gentilezza, di un modo di fare rispettoso e delicato che vi aiuterà a costruire le giuste intese, la migliore complicità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Provate a non essere troppo rigidi o esigenti con qualcuno, a non spegnere ogni entusiasmo in nome di una logica utile ma eccessiva. Lasciate che qualcuno possa sognare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Voi e gli altri parlate linguaggi diversi e, spesso, incomprensibili. Per questo dovreste optare per uno stile indipendente, per idee e azioni che non facciano troppe domande.