Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avete voglia di parlare, di sentirvi davvero connessi a persone e realtà. Senza troppi limiti o filtri, ma in modo spontaneo, come piace all’Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Ci sono momenti in cui ci sentiamo capaci di grandi cose, in cui nulla ci appare troppo lontano o difficile. E oggi non avete paura di niente (o quasi).

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna vi è molto vicina, spiegandovi perché dovreste mettere da parte una certa logica e fare ciò che vi piace, quello che la pancia crede essere giusto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Vi percepirete carichi di energia e di entusiasmo, ricchi di quella forza vitale che può fare grandi cose, che non si ferma tanto facilmente. Godetevi il momento.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Passione, energia e ottimismo. Queste le energie che ora sembrano muovere i destini del Leone, quegli inviti che vi consentono di fare grandi cose.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Forse una questione di lavoro o una prova in pubblico potrebbero crearvi qualche problema, facendovi sentire non sempre all’altezza o poco adatti. Ma non è vero.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Il presente funziona e basta, senza un perché, ma vi piacerà. Impegni e cose da fare vi sembreranno facili, mai pesanti, e tutto in qualche modo si risolve.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Lasciate che qualcuno vi ispiri con la sua energia, che la passione degli altri arrivi anche a voi, aiutandovi a fare meglio ogni cosa. Non rimanete distanti dagli altri.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Avrete ragione con qualcuno, perché riuscirete a dimostrare come stanno veramente le cose. Perché sentite di dare importanza a tutto, la giusta attenzione.

Capricorno

Non chiedetevi il perché e agite, senza pensarci troppo, senza dubitare. Anche quando si tratterà di fare piccole cose, di impegnarvi con situazioni che non si notano.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Lasciatevi andare facendo in modo che il presente si trasformi in un momento divertente. Non dite di no a quelle cose che vi piacciono, che vi fanno ridere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Covate energie intime molto forti, così come il bisogno di dedicarvi di più, e per davvero, alle cose personali. Per questo gli altri non avranno troppo spazio.