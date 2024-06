L’oroscopo di martedì 4 giugno

O roscopo di martedì 4 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Tempo di chiarimenti schietti e decisi, di fare in qualche modo luce su tutte quelle mezze verità che non vi vanno certo a genio. Siate sinceri anche se ha un prezzo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Il Sole vi aiuterà a capire meglio se e quanto vi potete permettere uno sforzo, una sfida o un’impresa. Accettate critiche e incoraggiamenti, siate obiettivi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio parla e fa il forte proprio dal vostro segno, per questo vi sentirete capaci di dialogare con tutto, sempre pronti a discutere ogni idea, ogni sensazione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Vi sentite bene, forti quanto basta per affrontare il presente e il futuro vicino. Merito di una Luna tosta e generosa che darà un senso al tutto, al bello.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Il vostro Sole incontra Venere per discutere certe realtà che hanno un peso sul lavoro, sul destino. Per questo avrete un’occasione per capire meglio che cosa potete cambiare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Giornata importante per ogni tipo di confronto, di scambio e di dialogo. Momento che vi aiuterà a capire meglio certe dinamiche, che cosa potete fare e cosa invece no.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Ci sono momenti in cui sentiamo il bisogno di un incoraggiamento, di credere in qualcosa di bello. E il Sole sembra dire proprio questo, vi invita all’ottimismo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Qualcuno oggi è in vena di chiarire meglio ogni cosa per poi ricominciare, per ripartire meglio. Accettate questa esigenza e siate comprensivi, e provate a collaborare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Ottime occasioni per dialogare e per capirsi con chi amate, con quelle persone così speciali da fare la differenza. Usate il momento per chiarire ogni cosa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Ascoltate la Luna, date retta a qualcuno che vi spinge a concedervi un momento dolce e gentile, aprendovi alla bellezza, ad un sano divertimento. Ve lo meritate.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sarà un cielo divertente, uno di quelli che crea sempre le giuste e migliori occasioni per dire, per inventare e per creare altre immagini o nuove situazioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno vi viene incontro per farvi domande, per rendervi ancora più partecipi di qualcosa, per condividere con voi il suo presente. Meglio essere aperti, meglio ascoltare.