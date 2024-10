Ariete

Amori e relazioni sembrano funzionare, sembrano trovare un accordo per diventare facili e interessanti. Concedete più tempo e spazio proprio al cuore.

Toro

Ci sono momenti in cui è meglio dialogare, trovare un accordo e ammettere pregi e difetti. Un po’ quello che le stelle vi consentono di fare, dunque apritevi.

Gemelli

Il vostro modo di essere eloquenti ma con leggerezza saprà sedurre qualcuno, aiutandovi ad avvicinarvi al cuore degli altri. Ottime occasioni per amare.

Cancro

Avete voglia e bisogno di vivere di entusiasmi, di credere in cose che vi facciano sentire vivi. Meno voglia invece di rispettare regole o programmi imposti.

Leone

La Luna vi consente di esserci e di apparire in modo simpatico, brillante e generoso. Qualcosa che sentite di poter fare e che migliora connessioni e intese.

Vergine

Accetterete errori e limiti di qualcuno per poterlo veramente incontrare, per lasciar andare dubbi e rivendicazioni in nome di un presente capace di amare.

Bilancia

Ottime le collaborazioni e ogni forma di sinergia. Dunque provate a fare ogni cosa con gli altri, senza mai muovervi in modo troppo indipendente o solitario.

Scorpione

A volte ci si cerca e ci si incontra proprio in momenti delicati, in tempi in cui abbiamo tutti bisogno di qualcuno. Un po’ quello che promette il vostro cielo.

Sagittario

Attenzione alla Luna che sembra voler aggiungere troppa emozione o sentimento al presente, spingendovi a compiere gesti forse avventati o poco pensati.

Capricorno

Tra voi e qualcuno non mancheranno differenze di idee e di vedute che potrebbero far crescere certe distanze. Siate consapevoli dei vostri limiti.

Acquario

Bello poter far andare d’accordo logica e fortuna, indovinando sempre la risposta migliore ad un presente che gioca con il destino. Fidatevi di voi stessi.

Pesci L’amore e le intese funzionano, ma forse state investendo troppa energia con il lavoro o le cose pratiche. Siate meno ansiosi, meno legati ad un risultato.