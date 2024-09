Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Forse non vi serve dare retta a quella Luna che litiga con tutto. Non ascoltate quelle emozioni che vorrebbero farvi credere di poter ottenere ogni cosa.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Mercurio, in ottima posizione, vi suggerirà come gestire e sopportare chi non sembra in grado di accettare certe verità, di ammettere di doversi impegnare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Siate prudenti e misurati con le parole e le reazioni, perché solo così potrete controllare la situazione. Non esagerate con niente e con nessuno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Vietato convincervi di non potercela fare, finendo per discutere con tutti, con quelle persone e pensieri che vi vorrebbero incoraggiare. Non siate pessimisti.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Passioni, fantasia e immaginazione sono certamente energie buone e eccitanti, ma stavolta il rischio di esagerare è forte. Non promettete niente di impossibile.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Energia vitale e buon senso vi impediscono di cedere agli strani ricatti di casa, a quelle richieste che potrebbero spingervi a rinunciare a qualcosa di bello.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Accontentatevi di vivere una forza intima speciale, senza voler dimostrare, per forza, ciò che siete o che valete. Siate discreti evitando promesse o ambizioni fuori luogo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna vi spinge a fare di più e di meglio, ma non sempre sarete in grado di utilizzare tanta energia. Calcolate bene ogni sforzo, evitando di fare l’impossibile.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Una Luna vicinissima accende le emozioni, ma anche quell’orgoglio che vi fa litigare con le regole e gli entusiasmi. Meglio tenere sotto controllo ogni passione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non sempre abbiamo una spiegazione per il comportamento di qualcuno. Quindi non date troppo peso al modo di fare di chi non vi dimostra affetto o amicizia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Questa fretta di sognare porta con sé qualche rischio. Per esempio, la tentazione di trascurare rapporti e amori in nome di qualcosa che vi assorbe. Ma ne vale la pena?

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La Luna semina in voi la voglia di fare, di lottare per ottenere qualcosa di concreto in cambio. Ma sono tante le cose che dovreste considerare meglio prima di agire.