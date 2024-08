Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Emozioni contro parole e azioni. Marte e Giove oggi si uniscono, rendendovi esplosivi e sempre carichi di energia. Ma la Luna vi consiglia di non esagerare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Qualcuno sembra esagerare con certe iniziative, mancandovi di rispetto e non considerando pienamente le vostre esigenze o preferenze. Meglio non dire e lasciar fare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Marte e Giove perfezionano la loro unione nel vostro segno. Così che tensioni e passioni arrivino in alto, consigliandovi di non esagerare con nessuno, di coltivare la pazienza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Potreste non sentirvi capiti e apprezzati, non leggendo la giusta energia nel presente, osservando come gli altri facciano e pensino in modo diverso. Ma non per molto.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Davvero il vostro segno vive pienamente lo stile estivo. Grazie ad una Luna che vi rende simpatici e divertenti, grazie a passioni che danno un senso e un sapore al momento.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Qualcuno potrebbe chiedervi veramente molto, guastando un po’ lo spirito estivo. Chiedetevi se davvero siete obbligati ad aiutare, se non potete dire di no.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Meglio non ascoltare una Luna eccessiva che vi vorrebbe far dire e parlare troppo spesso. Meglio usare la prudenza sfidando l’estate, anche a costo di deludere qualcuno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Il miglior consiglio delle stelle sembra essere quello di non fare nulla, di rimanere fermi ad aspettare che il cielo si rilassi un po’. Avete un complice: l’estate e la sua lentezza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna oggi amplifica la congiunzione del vostro Giove, rendendovi sensibilissimi agli altri e alle loro azioni. Ritrovate un certo equilibrio e la voglia di stare da soli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Energie silenziose smuovono i vostri umori, con sbalzi difficili da capire. Avrete a che fare con persone poco equilibrate, meglio non farvi coinvolgere.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Certi sogni estivi, talvolta un po’ eccessivi e molto ambiziosi, rischiano di portarvi troppo lontani dalla realtà. Non perdete il contatto con il presente, con certe persone.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Possibili tensioni in casa o con le persone di famiglia. Dunque allontanatevi un po’ dalle solite cose o persone, inventandovi spazi e momenti che vi rendano tranquilli.