L’oroscopo di mercoledì 19 giugno

O roscopo di mercoledì 19 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra agire e comportarsi in modo particolare, tanto da non darvi sempre il tempo necessario per capire. Lasciate fare, rimandate ogni cosa.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna sembra voler scoraggiare iniziative o idee che vogliano cambiare qualcosa. Dunque meglio rimanere tra le abitudini, meglio non rovesciare le regole.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Giove inizia a farsi sentire convincendovi a fare cose nuove o che richiedono un certo impegno e un po’ di sana fortuna. E voi vi divertirete.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Lasciate che la mente si abbandoni a pensieri liberi e brillanti, senza mai forzare la realtà, allontanandovi spesso dalle abitudini per sentirvi migliori.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Le stelle sembrano seminare in voi una certa apprensione circa possibili novità o cambiamenti di tipo pratico. Avete bisogno di ritrovare fiducia in voi stessi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Preferirete adottare un atteggiamento distratto e poco preciso per non far capire a qualcuno quali sono le vostre reali intenzioni. Chissà che funzioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Evitate le azioni o le iniziative troppo veloci, impulsive, quelle che non sempre possono portare i risultati migliori. Siate prudenti e gentili con tutto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Questa Luna vicinissima vi convince a vivere più di fantasia che di realtà, rinunciando ad un rapporto troppo stretto con la concretezza. Fate frequenti pause.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Mentre vi concentrate su qualcuno, non potrete non notare come altri si diano da fare, si muovano e agiscano. Siate un po’ meno teorici e molto più pratici.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sembra che siate in vena di sogni prudenti, rinunciando alla parte più immaginifica del desiderio. In realtà dovreste parlare di più, chiedere e avere ciò che volete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Una preoccupazione pratica, forse di lavoro, sembra impedirvi di fare piccole scelte, di vivere come preferireste. Prendetevi un momento per riflettere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Nettuno dialoga con la Luna immergendovi in un mondo fatto di idee, di sogni e di ambizioni. E voi amerete allontanarvi da tutto ciò che è solito, normale.