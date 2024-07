Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Parlate e spiegate cercando di incontrare veramente chi avete davanti, entrando nelle sue idee e tra i desideri. Evitando di usare troppa logica, non serve.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Agite, fate e lavorate in modo molto libero, scegliendo di dare la precedenza a ciò che vi sembra importante. Metteteci meno regole e più testa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna è vicinissima, e vi convincerà a nutrirvi soprattutto di bellezza e di armonia, mettendo da parte i doveri, quegli schemi che rendono tutto artificiale.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Forse avete troppa voglia e bisogno di dolcezza e di romanticismo per accettare e apprezzare i modi un po’ semplici e diretti di qualcuno. Pensateci.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

I sogni di queste ore non sembrano incontrare il favore e la collaborazione delle persone che vi sono vicine. Dunque non aspettatevi grandi aiuti da nessuno.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Un certo bisogno di fare e di portare a termine un compito finirà con il rendervi piuttosto insofferenti e ribelli rispetto a chi non riesce a trovare risposte o soluzioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Decisamente avete voglia di vivere a modo vostro, parlando e incontrando persone che vi piacciono, smettendo di obbedire a regole che non capite e che non servono.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Fatevi aiutare accettando consigli e risposte, accettando che gli altri possano capire meglio che cosa serve o è necessario. Fate un passo indietro per non sbagliare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Per incontrare veramente qualcuno avrete bisogno di usare una speciale gentilezza, rinunciando alle formalità, a quelle formule che non convincono nessuno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcosa vi consiglierebbe di non parlare troppo, di nascondere certi dubbi o insicurezze tacendo, non scoprendovi per non sbagliare. Non sarà difficile.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Ascoltate le belle proposte della Luna, di quella energia che vi spinge a divertirvi senza pensarci troppo. Rinunciando a dubbi o a paure, per vivere veramente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Forse è arrivato il momento di lasciar andare certi schemi per dimostrare affetto e empatia a qualcuno di casa. Siate generosi, siate sorridenti con tutti.