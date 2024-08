Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

La Luna vi rende improvvisamente sensibili a certi obblighi, a quelle buone abitudini che pensavate di non portare in vacanza. Siate cauti, siate realisti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

L’amicizia lunare sembra darvi ragione. Per questo vivete un momento in cui poter pienamente esprimere desideri e inclinazioni, facendo a modo vostro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sarete incoraggiati dal qualcuno a vivere pienamente il momento, dedicandovi a idee, fantasie e immagini. Senza metterci mai troppa logica o buon senso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Il cielo vi invita a mettere da parte ogni dubbio o problema per vivere liberamente il momento. Lasciate che le stelle si inventino situazioni e realtà.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Forse alcune persone oggi vi dimostreranno come sia possibile fare anche le cose meno semplici, pur rispettando la lentezza estiva. Ritrovate una motivazione per tutto.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La forza delle emozioni vi è amica, e vi incoraggia a vivere davvero., e da vicino, tutto ciò che vi piace e che vi accende. Non abbiate paura di chiedere al cielo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non siate troppo introversi o riflessivi in queste ore, perché pensare troppo, e da soli, vi porterebbe a dubbi e domande forse inutili. Condividete.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

A dispetto del silenzio di Marte, saprete farvi notare con parole e movimenti destinati a fare un po’ di rumore. Ma è estate, e tutto è concesso.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Avrete voglia di muovervi in vario modo: rispettando regole ma inventando nuovi schemi, concedendovi alla passione e alla fantasia ma senza esagerare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La Luna è vicinissima e amplifica ogni pensiero o emozione. Però funzionerà aiutandovi a percepire bellezza e benessere intorno a voi. Godetevi il buon momento.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

La mente lavora, pensa fino a fare i conti con qualcosa di cui non potete di certo dimenticarvi. Per un presente fatto di emozioni ma anche di qualche dubbio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

I sogni e le speranze del momento vi daranno ragione, facendovi sentire nel giusto, aiutandovi a credere in tutto ciò in cui credete. Per questo amate il presente.