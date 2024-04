L’oroscopo di sabato 20 aprile

O roscopo di sabato 20 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Forse state andando un po’ troppo veloci rispetto alle dinamiche e ai bisogni del presente. Considerate insomma di dover rallentare un pochino.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Decisamente questa Luna vi piace e vi sostiene, facendovi sentire sempre nel posto giusto al momento ideale. Per un momento che ci saprà fare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Forse qualcuno propone o pensa a qualcosa che non capite, a proposte che vi lasciano piuttosto freddi o indifferenti. Per questo non vi lascerete coinvolgere.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Siete in vena di fare progetti molto personali, di inventarvi qualcosa che appartenga però solo a voi, non anche al vostro lavoro. Oggi vi volete bene.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sembrate essere più che mai decisi a fare qualcosa, a muovervi per ottenere, ma in modo tosto, diretto. Rinunciando alla buone maniere, perché va così.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna vi aiuta a concentrarvi sugli amori, sulle relazioni importanti, dando il giusto peso a chi lo merita. Meglio prendervi più tempo per amare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Una sensazione difficile da capire, sembra mettervi in posizione di attrito rispetto a qualcuno. Non imponetevi certe persone, non fate troppa vita sociale.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua Il vostro modo di sognare sembrerebbe scontrarsi con il vostro modo di essere decisi e diretti. Dovrete scegliere di accontentare i pensieri, di non imporvi nulla.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Succede che pensieri e preoccupazioni stavolta vi aiutino a reagire, a trovare risposte e soluzioni a qualche problema. Lasciatevi liberi di fare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Meglio non affrontare di petto qualcuno, provando a trovare un compromesso, oppure sforzandovi di capire ciò che di buono qualcuno potrebbe fare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Gli altri non sembrano avere alcuna fretta di fare o di dimostrare nulla. Insomma, non aspettatevi grandi sforzi o impegno da nessuno, perché non succederà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua La Luna frenerà ogni passione, ogni idea che vi spinga a fare di più e di meglio. Succederà perché certe insicurezze proveranno a rallentarvi, e voi dovrete rispettarvi.