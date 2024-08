Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Vi verrà facile e spontaneo notare difetti, imperfezioni o criticità nelle persone vicine, nelle situazioni che state vivendo. Vi sentite in vena di fare osservazioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Questa Luna vicina vi convince a vivere solo di cose chiare e oneste, nutrendovi di verità, così da essere poi sempre orgogliosi per ciò che farete.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La tentazione di compensare le incertezze di Mercurio con la forza di Marte è forte. Attenzione solo a non diventare arroganti o impositivi con qualcuno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Bello poter guardare in faccia a certi sogni, a quelle speranze che davvero migliorando la qualità del presente. Fidatevi del destino, coltivate un futuro vicino.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Per non dare ragione a una mente che dubita e si arrabbia, dovrete fidarvi delle migliori emozioni, sostituendo l’energia con il sentimento, con la dolcezza.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Decidete di regalarvi una giornata calma e gentile malgrado le solite tensioni, nonostante quelle situazioni che vi provocano. Dipende solo da voi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Inutile ostinarsi a discutere con chi oggi non riesce a mettere a fuoco qualcosa e non vuole capire. Lasciate perdere e concentratevi su qualcosa di bello.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Meno mente e più cuore. Questa la regola d’oro per assicurarvi un presente che vi piaccia, che vi soddisfi. Accettando le cose e i destini per quello che sono.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Ci sono persone dubbiose che oggi mettono in gioco una strana energia, finendo per provocarvi un po’. Ma voi pensate all’estate, non fatevi condizionare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Avete la possibilità di stare bene, di coltivare solo buoni pensieri e le giuste emozioni. Dunque preferite qualcosa di calmo e di intimo, evitando quel rumore che distrae.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Avete voglia e bisogno di sognare, di divertirvi con un presente ancora molto estivo. Meglio, quindi, non avventurarvi in discorsi troppo logici o complicati, nutrendovi di leggerezza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Questa bellissima Luna vi regala davvero il look migliore, facendovi sempre apparire solari, luminosi, amabili. Sfruttate la situazione per chiedere di meglio.