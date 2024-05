L’oroscopo di sabato 25 maggio

O roscopo di sabato 25 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Mentre qualcuno sembra perdere tempo con pensieri inutili e strani, ecco che voi, grazie ad un nuovissimo Giove, ritrovate invece luce e fortuna con le parole, con le relazioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La partenza di Giove vi renderà un po’ più pensierosi, più attivi a livello cerebrale e mentale, meno disposti a fare. Forse perché tutto vi sembra più complesso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Certe persone potrebbero cercarvi e provare a riavvicinarsi a voi. Qualcosa che dovreste accogliere ma avendo prima capito le vere ragioni di questo ripensamento.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avrete voglia e bisogno di chiarezza da parte di certe persone, di vedere gesti concreti e risposte convincenti, per poter amare veramente qualcuno.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Giove sposta i vostri pensieri migliori verso le cose del futuro, del destino, convincendovi a credere che certe fortune vi stanno aspettando. Non manca molto.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Dovrete lavorare di più alla qualità di un rapporto, forse per non lasciare che certe abitudini o realtà finiscano per renderlo meno intenso o interessante.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Giove si dispone in ottimo aspetto, qualcosa che vi convincerà di avere maggiore fortuna, di essere meglio disposti verso il destino. Pensieri che vi faranno bene.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Finalmente non dovete più scontrarvi con realtà e situazioni che limitano le vostre iniziative, che non vi consentono di fare tutto ciò che vorreste. Vi sentite liberi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La nuova opposizione di Giove vi metterà spesso in discussione, vi farà chiedere spesso se siete a posto con il destino e con le cose del momento. Non esagerate con l’autocritica.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno potrebbe farvi notare come qualcosa di ciò che dite o che volete esprimere non sia poi tanto chiaro, tanto comprensibile. E vi sarà richiesto un piccolo sforzo di chiarezza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Una Venere amica vi aiuterà ad apprezzare meglio e di più le domande di Plutone, quei lenti processi di cambiamento che partono dal profondo e che cambiano cose.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sentite il bisogno di stare più vicini a certe realtà o persone che fanno parte del vostro vissuto più intimo, personale. Avete voglia di qualcosa di vostro.