Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Le vostre emozioni andranno via via migliorando, ritroveranno slancio e voglia di fare per avere sempre il massimo dal momento. Seguite l’stinto e non forzate.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Avrete coraggio e fantasia, tutto ciò che insomma ci consente di fare anche cose speciali, di accogliere novità e qualche piccolo cambiamento in modo facile.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Lentamente avrete voglia di parlare, di apparire, di dire ciò che pensate e di fare la vostra parte. Ma, soprattutto, avrete voglia di chiarire ciò che non vi convince.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Ancora per un po’, le vostre emozioni saranno calde e toniche, aiutandovi a fare qualcosa di utile e forse importante. Dunque non rimandate, non risparmiatevi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Accogliete una Luna calda e vibrante, energie e emozioni che vi sosteranno sempre più. Tanto da dimostrare grande coraggio rispetto a qualcosa che non vi piace.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vi state nutrendo di idee, di un intelletto che non ammette ritardi e che non rallenta mai. Forse, però, avreste anche bisogno di un’emozione, di una distrazione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Vi verrà facile e spontaneo mettere fantasia e originalità nel modo che avrete di fare, di lavorare o di impegnarvi. Con risultati spesso inaspettati.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Capite che un confronto o un chiarimento diventano inevitabili, che c’è davvero bisogno di approfondire meglio una realtà che non vi quadra, che non vi piace.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Lasciate che sensazioni e umori trovino la loro strada, che tutto diventi facile e leggero, senza mai imporvi nulla o forzare nessuno. Solo così starete bene.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non abbiate fretta di mostrare qualcosa o di mettere in evidenza qualcosa che vi riguarda. Perché non servirà. Preferite il silenzio, la giusta moderazione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Vietato dire bugie – anche quelle piccole e innocenti -, vietato prendere scorciatoie, perché la Luna farà venire a galla ogni cosa. Solo e soltanto la verità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Concedetevi una giornata simpatica e divertente, un tempo che non sia mai avaro di bellezza e di piccoli piaceri. Rilassatevi e guardate al cielo con fiducia.