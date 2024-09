Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra potervi rassicurare grazie al suo modo di fare, grazie a certe mosse o decisioni che vi fanno sentire tranquilli. Un piccolo dono.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La logica sembrerebbe sconsigliarvi ogni cambiamento drastico o improvviso. Meglio insomma pensarci un po’, meglio essere riflessivi e logici.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il vostro Mercurio si scontra con l’imprevedibile Urano, per questo avete voglia di fare ogni cosa con calma, senza fretta, capendo bene cosa state affrontando.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Marte e la Luna si parlano e si capiscono, per questo energia, passione e sentimento sembrano collaborare. Di fatto un momento che vi aiuterà a vivere ogni cosa.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Una proposta di cambiamento non sembra convincervi completamente, per questo chiederete più tempo (e meno fretta) per decidere, per essere sicuri.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Affronterete con la dovuta prudenza ogni cosa, così da non dovervi poi rimproverare una svista o una leggerezza che si possono facilmente evitare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sentite un certo bisogno di fare e di dimostrare, forse per accontentare qualcuno che si aspetta qualcosa di concreto da voi. Fatelo e non pensateci più.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna, nel vostro segno, dialoga con un Marte amico. Per questo sarete in vena di ricordi e nostalgie, ma vi sentirete anche in pace con voi stessi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Tenete conto di una certa insofferenza da parte di qualcuno a voi vicino. Dunque evitate tutto ciò che sapete possa innervosire o indispettire gli altri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno potrebbe apprezzare la vostra forza, la vostra tenacia e determinazione mentre fate qualcosa. Esibite, senza paura, il vostro lato meno gentile.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non abbiate mai fretta di dire o di parlare. Misurate piuttosto le parole, scegliendo con cura le espressioni e i momenti in cui abbia senso dire. Vi servirà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sarà un momento ricco di energia, carico di passioni e di bellissimi ricordi. Qualcosa che potrebbe innervosire chi, invece, ha voglia di fare, di vivere il presente.