Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Decidete di affrontare ogni cosa con calma e moderazione, senza mai mettere fretta a nessuno, mantenendo la calma per non far innervosire qualcuno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Attenzione all’impazienza, alla voglia di fare ogni cosa molto velocemente. Perché Urano si comporterà in modo strano, perché sarete anche insofferenti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Siete carichi di grandi energie e di un ottimismo speciale, eppure non dovreste esagerare con nessuno, per non commettere errori. Andateci piano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Il bel trigono che unisce Luna e Saturno vi aiuterà a vivere meglio le relazioni, a creare buone intese con le persone che amate e che vi sono accanto.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra essere in vena di coccole, di una dolcezza speciale che non sempre si fa sentire o vedere in questo modo. Potete esagerare con i sogni.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Darete la giusta importanza ai desideri, concedendovi piccole fughe dalla realtà. Perché sapete che la fantasia è un ingrediente indispensabile per stare bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Urano vi renderà piuttosto impazienti di vivere qualcosa che vi piace o che considerate importante. Ma la fretta potrebbe essere un nemico, una forza sbagliata.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Attenzione a non sottovalutare gli umori e le reazioni di certe persone, perché oggi potreste avere piccole sorprese. Muovetevi con prudenza, senza esagerare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sentite crescere una certa energia, quella voglia di vivere in modo ancora più forte e intenso una relazione, una promessa che hanno fatto al vostro cuore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Ottime le intese e le connessioni. Succede perché Luna e Saturno si parlano e si capiscono, semplificandovi ogni compito, ogni discorso o espressione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Dovete sforzarvi di esprimere bellezza e gentilezza in modo tranquillo, senza fughe in avanti, senza eccessi o reazioni improvvise. La calma vi premierà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Finalmente capite che Saturno è fermo, che la sua presenza non deve impedirvi di vivere bellezza e leggerezza. Siate coraggiosi, usate la passione, sempre.