Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Solo dopo aver chiarito idee e posizioni starete bene con voi stessi, con la sensazione di esservi difesi o di aver reso giustizia a qualcosa. Inutile fermarvi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

L’arrivo della Luna, nel segno, racconta di umori e di contesti che vanno migliorando sensibilmente. State lontani da dubbi e da sospetti del tutto inutili.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio vi aiuta a percepirvi sempre più liberi e più distanti da tutto ciò che limita, che vi impone di fare qualcosa che non vi piace affatto. Una bella sensazione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Dopo aver affrontato questioni intime e dubbi personali, ecco che riuscirete a guadagnarvi una nuova serenità e un miglior modo di vivere le cose del momento.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Dovrete tenere sotto controllo paure e preoccupazioni di tipo pratico e lavorativo spesso del tutto eccessive o fuori luogo. Siate obiettivi e pensate solo con la testa.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vi accorgerete di quanto certi silenzi siano ben più untili di tante parole. Perché non dire qualcosa stavolta vi servirà a rendere più facile e utile una situazione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Umori e emozioni vivono una fase complessa e abbastanza instabile, dunque preparatevi a controllare gli umori. Distraetevi con qualcosa di bello e divertente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Siate comprensivi con chi oggi non gode di ottimo umore o appare distratto e preoccupato. Non giudicate male chi non riesce a sorridere, aspettate che tutto passi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Attenti a non farvi guastare il momento da un dubbio o da uno strano pensiero che non aiuta di certo a migliorare l’energia attuale. Tenete alte le intenzioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Farete di tutto per rendere piacevoli le prossime ore, per non perdere mai la voglia di vivere qualcosa di bello e di divertente. E ci riuscirete, perché siete tenaci.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Un dettaglio o una piccola parola sembrano preoccuparvi, facendo crescere in voi qualche dubbio. Sospendete giudizi e decisioni fino a quando non sarete sereni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Sapete essere simpaticissimi, divertenti al punto giusto, capaci di coinvolgere le persone grazie al vostro modo di fare. Per un momento che vi vede irresistibili.