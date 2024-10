Ariete

Avete voglia e bisogno di capire che qualcosa si sta muovendo, che qualcosa cambia e non rimane fermo ad aspettare. Vi sentite bene se siete in movimento.

Toro

Non sempre avrete così voglia di parlare, di spiegare i vostri pensieri o le vostre intenzioni. Forse perché capite di potervi esprimere con le azioni, con i gesti.

Gemelli

Attenzione a non preoccuparvi troppo per qualcosa di pratico, per una cosa da fare o da gestire. Non fatelo per non respirare un’energia intensa e faticosa.

Cancro

Marte vi mette addosso la voglia di ribellarvi a certe situazioni facendo in modo diverso, agendo come vi piace, come vi sembra giusto. E non sarà facile farvi cambiare idea.

Leone

Questa Luna vicinissima vi vede fatti per l’ottimismo, per una visione positiva del presente, per le cose che vi sembrano finalmente facili e possibili.

Vergine

Nutrire strane paure potrebbe aiutare gli altri più che voi stessi. Per questo fareste bene a rilassare i pensieri e gli umori, vivendo serenamente ogni cosa.

Bilancia

Mentre certe persone sembrano ansiose di cambiare qualcosa del loro presente, ecco che voi preferite sognare senza però dire ciò che volete. Siete introspettivi.

Scorpione

Non fidatevi troppo della vostra capacità di spiegare ciò che volete, quello che sentite importante. Non date mai per scontato che gli altri sappiano ciò che pensate.

Sagittario

Luna e Giove lavorano per rendere speciali gli umori del momento, regalandovi una leggera serenità che vi consenta di fare ogni cosa in modo facile, semplice.

Capricorno

Divertente e imprevedibile il vostro modo di vivere e di interagire con gli altri. Farete spesso cose nuove, sorprendendo un po’ chi vi è vicino, renderete ogni cosa diversa.

Acquario

In questo momento avete voglia di dire solo cose coraggiose e gentili, evitando tutto ciò che sia forse un po’ troppo logico, molto normale. Perché amate la leggerezza.

Pesci

Occuparsi di piccole cose potrebbe non piacere a qualcuno ma servirà a voi. Dunque non programmate niente con gli altri e ritagliatevi tempi e spazi per voi stessi.