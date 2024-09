Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ci sono momenti in cui dobbiamo vivere come ci pare, come ci sembra giusto, senza dare troppo ascolto a chi ci vorrebbe diversi. Per questa volta fate come vi piace.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Forse una punta di orgoglio potrebbe rendervi meno disposti a dialogare o a discutere qualcosa a cui tenete. Non è il momento per i compromessi o le rinunce.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Emozioni e entusiasmi funzionano, vi fanno sentire forti e vivi, sempre capaci di prendere il meglio dal presente. Circondatevi di persone intense e interessanti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sentirete il bisogno di fare, di impegnarvi, senza considerare troppo le maniere o le misure, andando dritti al punto. E, per questo, avrete bisogno di energia.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Questa Luna vicinissima vi convincerà a parlare, a dire sempre ciò che pensate sia giusto e importante ammettere. Difficile impedirvi di esprimervi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Forse darete maggiore importanza alla sostanza che non alla forma, facendo e svolgendo solo ciò che è davvero urgente e necessario, senza perdere tempo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non sentitevi troppo in dovere di fare, di dimostrare, perché tra le stelle del vostro cielo si legge anche un certo bisogno di distrarvi e di inventare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Qualcuno rischia di appesantire il vostro umore con i suoi dubbi o i suoi problemi. Dunque tenete a distanza quelle persone che non vi fanno bene.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Non smettete di raccontare, di immaginare situazioni e possibilità, perché qualcuno sembra nutrirsi della vostra fantasia, del vostro modo di credere al destino.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Ascoltate i suggerimenti e i consigli di qualcuno, perché avrete bisogno di un parere, forse di un aiuto. Non sempre potete fare tutto da soli, siatene consapevoli.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Tenderete a mettervi spesso a confronto con qualcuno rendendo ancora più visibili i vostri limiti, le vostre debolezze. Un esercizio che dovreste però evitare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Ci saranno persone e colleghi che si daranno da fare, che si impegneranno per davvero dimostrandovi le loro qualità. Tanto da farvi sentire in dovere di reagire.