L’oroscopo di venerdì 31 maggio

O roscopo di venerdì 31 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Decisamente siete in vena di fare, di metterci logica e buon senso per agire sempre nel modo giusto, quello migliore, per non sbagliare mai con nessuno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Darete una spiegazione ad ogni cosa, provando a capire tutto, a non accontentarvi mai di accogliere qualcosa senza averne prima compreso il senso, la ragione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Siete stregati da Urano e dalle sue promesse di fortuna, sensibili ad ogni occasione di novità o di cambiamento. Un’energia da cogliere e da coltivare per crescere.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Vi muoverete da veri Cancro, ovvero pensando in modo ottimista ma poi agendo con una certa prudenza, senza mai compiere passi azzardati. E va bene così.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Venere si avvicina al Sole spiegandovi il bisogno di cambiare qualcosa con il lavoro o gli impegni. Siate aperti alle nuove necessità, siate flessibili con le regole.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Urano vi tocca da vicino e vi convince ad aprire nuove possibilità sul destino. Anche perché sentite di potervi muovere con sicurezza, senza paure.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Mentre qualcuno sembra ricercare altre possibilità, voi sposterete i pensieri sulle cose che contano, lasciando agli altri la voglia di qualcosa di speciale.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Urano e Mercurio oggi renderanno veloci e improvvise le parole, a volte poco controllabili certe reazioni, certi discorsi. Dunque siate prudenti quando dite.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Guardate a qualcuno ricercando un senso e una direzione al presente. Siete in ascolto di idee e alla ricerca di pensieri, delegando agli altri li compito di scegliere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Luna e Saturno sono molto vicini, rendendo così possibili gli incontri speciali, quelle intense intime e profonde che fanno benissimo al cuore. Che bello.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Avete voglia e bisogno di quell’ordine che somiglia alla bellezza, di cose fatte per bene, senza fretta e con la convinzione che vi porteranno fortuna.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Le emozioni vi aiuteranno ad accogliere bene le proposte e le novità da parte di qualcuno. Dunque vi sentirete bene con tutti, capaci di dialogare con ogni cosa.