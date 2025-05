Ariete

Ci sono emozioni talmente forti da mettere ogni cosa in discussione, facendo passare in secondo piano progetti e impegni, senza un perché. Accettate che l’umore comandi.

Toro

Non permettete ad un moto molto emotivo e impulsivo di dire di guastare certe realtà, danneggiando alcuni obiettivi, certi risultati. Praticate di più il silenzio.

Gemelli

Sembrate fare le cose in modo concreto e funzionale, e proprio per questo capirete i limiti e le contraddizioni dei vostri sogni, dei desideri che vi muovono. Siate concreti.

Cancro

Una bellissima Luna tanto vicina sarà l’energia che vi farà notare i difetti delle ambizioni, di quell’impegno che vi sembrerà francamente eccessivo, non così necessario.

Leone

Qualche strana paura, difficile da controllare, rischierà di rallentare o di bloccare certe emozioni che vi avvicinano agli altri. Siate logici e obiettivi per fare che non accada.

Vergine

Non sempre i vostri sogni o le cose verso cui tendete possono piacere agli altri, possono coincidere con gli interessi di qualcuno. Voi, però, convincetevi di avere ragione.

Bilancia

Il bisogno di dimostrare cura e attenzione per le cose di lavoro, finirà con il complicare quella libertà che serve per vivere, per davvero una relazione. Dovrete scegliere.

Scorpione

Sarà un momento decisamente votato per cose interessanti, per dedicarvi a qualcosa di bello, di importante. E non ascolterete chi vi chiederà un impegno che stanca.

Sagittario

Non lasciate che qualcuno, pretendendo di avere ragione, finisca con il peggiorare la qualità del presente, impedendovi magari di fare qualcosa di bello. Non lo meritate.

Capricorno

Essere estremamente generosi e tanto proiettati verso gli altri finirà forse per scontentare qualcosa in voi. Chiedetevi fino a dove abbia senso la vostra disponibilità.

Acquario

Un grande senso di responsabilità, da voi vissuto in modo importante, vi convincerà a rinunciare a certe parole, a non voler mai dimostrare niente, aspettando.

Pesci

Dovreste forse ascoltare una bellissima Luna che vi consiglia di divertirvi, di fare solo le cose che davvero vi piacciono e che vi rendono felici. Rimandando certi impegni.