Ariete

La Luna opposta metterà subito in evidenza i nuovi rischi e le possibili sorprese che Nettuno porta con sé. Per questo vi sentirete meno sicuri del solito.

Toro

Lasciatevi guidare dai sogni, da tutte quelle idee che non hanno bisogno di capire o di ragionare, ma che preferiscono lasciar fare al caso, al destino. Vi piacerà.

Gemelli

Userete la migliore fantasia, quella voglia di capire ogni cosa usando però il cuore, entrando veramente tra le idee di qualcuno. E subito mille cose vi saranno chiare.

Cancro

Tutto sommato questo cielo non vi dispiace perché vi somiglia, perché vi darà ragione su mille cose. Apprezzate il modo con cui tutto accade, in cui le cose si muovono.

Leone

Sarà proprio usando la Luna e lo stile migliore per parlare, che potrete entrare tra i pensieri più profondi di una persona a cui tenete. Fidatevi delle vostre qualità.

Vergine

Calano le emozioni, cala il bisogno di confrontarvi con tutto, di chiarire ogni cosa. Meno fatica e più tempo per capire, per imparare a riconoscere ciò che vale, che ha un senso.

Bilancia

Interessante questa Luna vicina e connessa a Plutone, ovvero quelle emozioni che sapranno capire molto più della logica. Rinunciate ad essere troppo razionali.

Scorpione

Ci sono momenti, come questo, in cui sentite di parlare un linguaggio diverso, dialogando con realtà e convinzioni difficili da spiegare. Lasciate fare al cielo.

Sagittario

Starete in bilico tra idee e dubbi, tra la voglia di inventarvi qualcosa di coraggioso e la paura, invece, di fare qualcosa di sbagliato. Ma, alla fine, vincerà la vostra leggerezza.

Capricorno

Sarà proprio la Luna, che vi spinge a fare sempre di più e di meglio, a svelavi anche i limiti e le contraddizioni del vostro modo di fare. Osservatevi per correggervi.

Acquario

Finalmente una Luna che vi capisce e vi aiuta, una forza delle emozioni che saprà dare risposte ai vostri dubbi, alle fatiche del momento. Per questo vi sentite più forti.

Pesci

In netto calo, per fortuna, le tensioni emotive, tutte quelle energie dell’anima che hanno creato una certa confusione in voi. Ritrovate chiarezza e stabilità.