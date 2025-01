Ariete

Qualcosa, in voi, ha voglia di pescare tra le proposte libere di Nettuno, immaginandosi e inventando qualcosa di diverso e di migliore per stare bene con tutto.

Toro

Direte e parlerete sempre in modo adatto alla situazione, convincendo facilmente gli altri delle vostre idee, delle proposte che vorrete fare. Difficile non darvi ragione.

Gemelli

La Luna si oppone al vostro Mercurio descrivendo un momento in cui non dovreste mai avere troppa fretta di fare e di realizzare. Non succederà perché altri non ve lo consentono.

Cancro

La Luna è felicissima di brillare nel vostro segno che ama e dove si esprime molto bene. Qualcosa che vi convincerà ad apprezzare sempre il buon senso e la giusta misura.

Leone

Sarà un momento piuttosto calmo e silenzioso, un tempo che non riceve messaggi o inviti da parte del cielo, che si lascia trasportare. Per questo potete concedervi la pigrizia.

Vergine

La forza incostante dei vostri sogni saprà accendere e migliorare la qualità delle relazioni, del fare e dello stare insieme. Dunque non impeditevi mai di immaginare.

Bilancia

Qualcuno non smette di sentirsi debole e poco chiaro, di agire in modo improvvisato seguendo l’istinto. Apprezzate gli sforzi di fantasia da parte di altri.

Scorpione

Marte e Nettuno, entrambi in ottimo aspetto, vi convincono ad essere sempre e comunque liberi di fare, di credere e di sperare. Vietato legarsi a cose troppo strette.

Sagittario

Sarete meno convinti di poter collaborare con qualcuno, di poter fare insieme unendo competenze e risorse. Peccato. Meglio però dare retta all’istinto, alla sensazione.

Capricorno

Usate la forza incerta di quel Marte opposto per fare cose a caso, per lasciare che il destino scelga e decida ciò che è meglio per lui. Senza mai intromettervi.

Acquario

Non smettete di essere mossi e guidati da un Giove amico ma anche poco deciso, per niente risoluto. Per questo il presente avrà un sapore lento e prudente, senza fughe in avanti.

Pesci

Senza passione la fantasia non servirebbe a nulla, non avrebbe occasione di dire quello che pensa, che immagina. Ma la forza stavolta non vi manca, e tutto succederà in modo naturale.