Ariete

Qualcosa, silenziosamente, vi suggerisce regole e modi, convincendovi a fare ogni cosa ma con logica, sempre in ordine. Un qualcosa che non capite ma che vi servirà.

Toro

Non smettono i confronti e i chiarimenti, non termina quel mood che ha voglia di fare ordine tra i pensieri, tra le intenzioni. Apritevi a consigli e suggerimenti.

Gemelli

Momento importante per capire meglio fino a dove spingervi con il lavoro, con i progetti e gli obiettivi. Perché Saturno è in vena di confessioni, di dirvi quali sono i vostri limiti.

Cancro

Qualcuno sembra finalmente prendere in seria considerazione una proposta, un’idea o un’iniziativa che vi appartengono. Dunque un momento utile per collaborare.

Leone

Saturno vi obbligherà a fare i conti con le iniziative degli altri, imponendovi di prendere seriamente atto di qualche gesto, di certe realtà. Un confronto costruttivo.

Vergine

Sole e Saturno si uniscono dall’opposizione, dandovi subito la sensazione di dover rispettare doveri e dimostrazioni. Per questo non vi sentirete troppo liberi, troppo leggeri.

Bilancia

I consigli di Mercurio vi convinceranno a rispettare meglio certi dettagli, piccole cose che avevate forse perso di vista. Per un momento che vi vedrà abbracciare la precisione.

Scorpione

Farete i conti con una fantasia che sa rispettare le regole, che non si inventa nulla di impossibile. Avrete voglia di creare, di inventare cose che abbiano però uno scopo e una funzione.

Sagittario

Per poter dare finalmente libertà al vostro Giove, avrete prima bisogno di mettere in discussione quelle regole che sembrano essere più blocchi, impedimenti.

Capricorno

Usate la stretta congiunzione in onda tra il Sole e Saturno per capire quale sia il momento e il modo migliore per dire qualcosa, per confessare o esprimere un parere.

Acquario

Confrontatevi sempre e soprattutto a livello pratico, facendo cose con gli altri per capire il vostro reale valore, la vostra attitudine verso tutto. Solo così vi apprezzerete.

Pesci

Sole e Saturno si incontrano nel vostro segno, mettendo subito a confronto regole e entusiasmi, fantasia e realtà. Dunque ascoltate attentamente questo cielo e i suoi consigli.