Ariete

Percepite una crescente voglia di riscatto, il bisogno di sentire ancora più vicina la vostra rivincita. Marte lavora per migliorare ogni cosa, non abbiate fretta.

Toro

Questa Luna opposta in realtà vi serve e vi aiuta. Facendovi sentire più adatti a vivere un’emozione, a condividere qualcosa di importante, qualcosa di bello.

Gemelli

Date meno importanza al lavoro e alle piccole cose del momento per spostare già la vostra attenzione verso qualcosa di nuovo, di prossimo. Pensate a ciò che conta.

Cancro

Luna e Venere vi faranno sentire al massimo, sempre capaci di esprimere bellezza, di stare bene con cose e persone intime. Affrontate con un certo ottimismo questo cielo.

Leone

Il Sole vi rende forti e vigorosi, ma questa Luna strana rischia di abbassare senza un motivo l’umore, la percezione del tutto. Impegnatevi e fate per non pensare.

Vergine

Saprete dire e comportarvi in modo gentile ma molto preciso, ottenendo ogni risposta, facendo sempre un’ottima figura con tutti, qualcosa che vi aiuterà a vincere.

Bilancia

Sembra essere un ottimo momento per fare cose, per risolvere e per occuparvi di tutto ciò che solitamente vi annoia, vi stanca. Stavolta avrete fortuna.

Scorpione

Questa Luna vicina vi darà una mano con le relazioni che contano. Sentirete infatti di andare d’accordo sia con chi amate che con chi fa parte del vostro quotidiano.

Sagittario

Non smettete di farvi forti dell’energia amica del Sole, di quella forza vitale che vi aiuterà a sopportare bene ogni pensiero, ogni dubbio o cambiamento.

Capricorno

Curioso il vostro modo di pensare odierno. Perché avrete voglia di riflettere sul lavoro e sulle vostre ambizioni, conoscendovi meglio, dandovi la parola per definire gli obiettivi.

Acquario

Non siate timidi o dubbiosi con le cose di lavoro, con gli impegni del momento. Non fatelo perché le stelle sembrano, in realtà, promettervi piccole ma preziose fortune.

Pesci

Speciale questo cielo che vi rende tanto vivaci, così adatti a vivere e a risolvere le cose del momento. Non ponetevi troppi limiti e pensate in grande, vi servirà.