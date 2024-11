Ariete

Sarete piuttosto decisi e motivati nel fare, nel voler mettere in pratica idee o desideri, perché stavolta avete la possibilità e l’energia che serve per farlo veramente.

Toro

Appena prima di abbandonarvi (a malincuore) la Luna si assicurerà che non vi manchino originalità, fantasia e voglia di fare ogni cosa in modo diverso, speciale.

Gemelli

Preparatevi ad un innalzamento del tono emotivo, grazie ad una Luna carica in arrivo. Preparatevi ad accendere la mente con sogni e programmi diversi.

Cancro

Davvero potrete dare il massimo quanto a creatività, a visioni e occasioni per vivere cose speciali, diverse dal solito. Dunque non impeditevi nulla, non dite troppo spesso di no.

Leone

Non c’è niente di meglio, per combattere noia e venature di malinconia, che affidarsi alla fantasia, lasciando che i pensieri si muovano liberi in altre dimensioni.

Vergine

Forse troppa immaginazione o un’eccessiva libertà di pensiero potrebbe mettervi un po’ a disagio, farvi sentire non proprio adatti a qualcosa. Peccato.

Bilancia

Osservando qualcuno, che sembra essere molto acceso e più che mai motivato nel fare e nell’inventare, lentamente anche voi vi sentirete coraggiosi, capaci di fare.

Scorpione

Il tono emotivo si farà sempre meno intenso e pesante, tanto da concedervi subito il lusso dell’immaginazione. Non sprecate il vostro tempo con cose poco divertenti.

Sagittario

Non dovrete avere timore della nuova opposizione lunare. Perché sarà un aspetto capace di movimentare il presente, di farvi sentire più vivi e vicini al cuore di qualcuno.

Capricorno

Avrete un po’ meno voglia o bisogno di inventare, di immaginare cose diverse e alternative, tornando alle vostre sane abitudini, ai soliti pensieri che vi rassicurano.

Acquario

Solo usando la fantasia e una buona dose di immaginazione – doti che non vi mancano certamente – avrete la possibilità di uscire da una certa noia, di fare cose che vi interessano.

Pesci

Racconterete e condividerete qualcosa di bello solo per un po’, per poi preferire la vostra compagnia, per poi limitare parole e connessioni con tutti.