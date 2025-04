Ariete

Non portate mai troppo in alto certe ambizioni o obiettivi per non dover poi fare i conti con realtà scomode e antipatiche. Provate a essere misurati con i sogni.

Toro

Mercurio si concede un momento libero e spontaneo, un tempo in cui nessuna logica potrà mai comandare. Vivete così il presente, non fate progetti, non cercate di capire.

Gemelli

La Luna si oppone a voi e al vostro Giove, provate a controllare le emozioni complesse, quelle che hanno bisogno di mostrarsi e che non fanno bene all’amore.

Cancro

Mercurio prova a confondere le idee, mischiando obiettivi e priorità, non lasciandovi indovinare ciò che davvero vorreste per voi stessi. Non è il momento per i programmi.

Leone

Non sempre sogni e fantasia possono andare d’accordo. Forse vi verrà difficile trovare un modo per coniugare invenzioni e possibilità, meglio rimandare.

Vergine

Meglio arrendersi ad un caos profondo e totale, a quella anarchia dei pensieri che vi aiuterà a ritrovare un senso a tutto. Non abbiate fretta di capire, di toccare.

Bilancia

Vi riprenderete certi spazi, certe convinzioni, muovendovi bene con le cose del momento. Saprete imporre, delicatamente, le vostre visioni, le vostre volontà.

Scorpione

Davvero una grande occasione che avete per immaginare qualcosa ma in modo diverso, alternativo. Ascoltate le vostre idee e le intuizioni, lasciatevi ispirare dalle cose che amate.

Sagittario

La Luna brilla nel Sagittario rendendo forti e toniche le emozioni, le percezioni del tutto. E non sempre vi piacerà vedere come state vivendo un amore, un rapporto.

Capricorno

Attenzione a quelle parole, o ai discorsi, che si confondono volentieri, che dicono cose ma in modo diverso, speciale, a volte alternativo. E che pure arrivano al dunque.

Acquario

Anche per poter creare e inventare serve una certa freddezza, una lucidità che può sembrare fuori luogo ma che serve a far funzionare ogni cosa. E presto lo capirete.

Pesci

Nettuno e Mercurio si incontrano nel vostro segno facendovi capire come qualcuno davvero condivida il vostro amore per il caos, per la confusione dei sentimenti.