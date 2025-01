Ariete

Qualcuno potrebbe non essere di ottimo umore a causa di cose che gli sono imposte, che deve fare non avendone forse troppa voglia. Provate a capire lo sforzo degli altri.

Toro

Ci sono cose di cui avreste voglia ma che qualcosa vi impedisce di vivere, di fare. Per questo non sempre sarete di ottimo umore, non sempre amerete il momento.

Gemelli

Mercurio si accorda con la Luna rendendo brillante e luminoso il vostro umore, il vostro modo di percepire ogni cosa, ogni realtà. E subito tutto vi riesce facile.

Cancro

Sentitevi liberissimi di fare in modo diverso, di affrontare con originalità e un pizzico di fantasia certi impegni, certe sfide. Solo così potrete vincere le vostre sfide.

Leone

Sole e Nettuno oggi sono in connessione aiutandovi ad apprezzare meglio ogni forma di libertà, di immaginazione. Per un momento in cui sogni e passioni si adatteranno al vostro essere.

Vergine

La Luna abita nel vostro segno, facendovi sentire capiti, logici e nel giusto. Ma rendendovi anche piuttosto scettici circa certe realtà troppo legate a certi schemi.

Bilancia

Saturno pesa anche se non si vede. Per questo non vi sentite completamente liberi di essere e di fare, diventando insofferenti verso le cose che non capite.

Scorpione

I vostri sogni e desideri non saranno apprezzati o condivisi dalle persone a cui tenete, che sono importanti. Per questo dovrete fare tutto da soli, senza aiuti o supporti.

Sagittario

Preoccuparvi eccessivamente per una questione pratica o di lavoro finirebbe solo per aiutare gli altri, ma non voi. Affrontate con più calma e leggerezza ogni sfida.

Capricorno

Giornata un po’ tesa a livello di relazioni e di comprensione reciproca. Succede perché non tutti condividono la vostra stessa visione di impegno, di dovere.

Acquario

Qualcuno ha voglia di immaginare, di credere in cose invisibili che non stimolano la vostra fantasia, la vostra creatività. Siate però concilianti, non rubate certe visioni.

Pesci

L’opposizione della Luna potrebbe accendere in voi piccoli sensi di colpa. Sbagliato. In realtà state facendo la cosa giusta, state inventando ma con logica e buon senso.