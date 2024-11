Ariete

Avreste voglia solo di cose facili e spontanee, di tutto ciò che non ha bisogno di regole o di pensiero perché ha fortuna, perché funziona e basta. Prendetevela comoda.

Toro

Sole e Urano hanno da ridire, facendovi riflettere sulla reale possibilità che avete di cambiare qualcosa, di sovvertire situazioni e realtà. Siate obiettivi, andateci piano.

Gemelli

La Luna, molto vicina, finirà per farvi dare ragione agli altri, per farvi sentire meno chiari e meno vincenti del solito. Usate il momento per osservarvi meglio.

Cancro

Saturno fa i capricci e subito voi andate un po’ meno d’accordo con gli altri, con le persone vicine. Assumete subito una buona dose di pazienza e affrontate ogni cosa.

Leone

Davvero non accettate chi o cosa vi metta fretta, voglia vedervi correre e fare tutto rapidamente. Perché il Leone è un segno fisso, perché la lentezza vi appartiene.

Vergine

Potreste sentirvi più vicini alle idee e al modo di pensare di altre persone, molto obiettivi rispetto a posizioni e intenzioni del tutto. Aprite mente e cuore.

Bilancia

Siete in vena di pensare in grande, dando importanza e precedenza a tutto ciò che davvero conta, che abbia un senso e una missione. Non c’è tempo per le piccolezze.

Scorpione

Potrebbe crearsi una strana tensione tra voi e gli altri, forse perché non sempre sarete d’accordo circa i modi e i tempi che qualcuno usa per fare, per vivere.

Sagittario

Darete il massimo quanto a emozione e affetto, perché la Luna vi darà comunque ragione, perché sentirete di fare la cosa giusta, quella migliore. Orgogliosamente.

Capricorno

Anche se non sempre avreste voglia di impegnarvi e di fare cose, Venere, così vicina e amica, vi aiuterà a svolgere ogni compito con leggerezza, senza soffrire.

Acquario

Attenzione a chi non ha nessuna intenzione di rivoluzionare i suoi programmi, o di fare cose diverse dal solito. Gestite le vostre insofferenze senza imporre nulla.

Pesci

Momento ideale per coltivare l’intimità, per rimanere a casa e farvi fare le coccole. Non date retta a chi avrebbe in mente mille programmi, non lasciatevi convincere.