Oroscopo di venerdì 18 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete

Marte e la Luna vi dimostrano la loro amicizia dandovi grandi soddisfazioni, facendovi sentire i più forti, i migliori. Contraccambiate inventandovi qualcosa di speciale.

Toro

Marte entra in quadratura, spiegandovi come la primavera abbia bisogno di maggiore empatia, di rapporti che non si lascino sedurre dalla tensione. Curate di più le relazioni.

Gemelli

Certe emozioni difficili lasciano finalmente il posto ad una forza diversa, ad un miglior modo di comportarvi e di difendere le vostre idee. Sarete più simpatici, più tranquilli.

Cancro

Marte vi abbandona, facendovi ritrovare una bellissima pace interiore. Meglio quindi far tacere la Luna che vorrebbe, invece, complicare ogni cosa, dire sempre la sua.

Leone

In arrivo una grandissima energia, tanta passione e la voglia di fare ogni cosa in modo speciale, intenso, convinto. Marte vi rende i Leoni di sempre, tosti e coraggiosi.

Vergine

Convincete le emozioni più ribelli a fidarsi del cielo, a credere in una crescente chiarezza che migliorerà il vostro rapporto con tutto. State tranquilli.

Bilancia

Evitate di dire e di parlare in modo troppo diretto o spontaneo per non mettervi in cattiva luce, per non rendere difficile una situazione che ha bisogno di calma.

Scorpione

Sembra che sia richiesta la vostra presenza e attenzione con certe questioni pratiche e di lavoro. Dunque siate generosi quanto a impegno, fate la vostra parte.

Sagittario

Il nuovo trigono di Marte sostituirà la forza emotiva della Luna rendendovi molto più forti, capaci di controllare emozioni e impulsi, pronti a fare la vostra parte senza paura.

Capricorno

Si rilassa la qualità dei rapporti, diventa facile trovare armonia e complicità con le persone che avete vicine. Godetevi il nuovo silenzio della forza, rallentate un po’.

Acquario

La nuovissima opposizione di Marte racconta di possibili tensioni in coppia o con persone importanti. Evitate accuratamente tutto ciò che crea incomprensioni.

Pesci

La Luna farà aspetti difficili ai tanti pianeti che abitano insieme a voi, per questo vi sentirete spesso appesantiti da emozioni e idee che complicano ogni cosa.