Ariete

Attenzione a non essere troppo ottimisti e possibilisti con le parole e le decisioni, perché ci sarà sempre chi vi farà notare l’errore, chi non saprà staccarsi dalla logica.

Toro

Per incontrare davvero qualcuno, dimostrando interesse e altruismo, dovrete rinunciare per un momento a certe idee, ad una libertà d’azione che non serve.

Gemelli

Giove e Mercurio si fronteggiano dal vostro segno, indicando possibili tensioni, e scambi di opinioni, con certe persone. Convincetevi che tutti hanno ragione.

Cancro

La Luna è vicina, così tanto da convincervi a fare tutto ciò che serve e che è davvero importante, mettendo da parte inutili sogni o strane idee lontane dalla realtà.

Leone

Dovrete mettere d’accordo sogni e occasioni, fortuna e fantasia. Ve lo chiedono Mercurio e Giove che si scontrano, ve lo chiede un destino che ha bisogno di fare chiarezza.

Vergine

Non mancheranno tensioni e incomprensioni con una persona vicina, ma probabilmente nessuno avrà veramente ragione. Per questo deciderete di usare il buon senso.

Bilancia

Certi pensieri e preoccupazioni di tipo lavorativo e pratico sembrano sottrarre leggerezza e serenità al vostro modo di vivere. Non date troppo peso ad una questione.

Scorpione

Non aspettatevi che tutti abbiano le vostre stesse precedenze e priorità, che ognuno creda, come voi, in qualcosa di speciale. Accettate modi e atteggiamenti diversi.

Sagittario

Prendetevi un momento di pausa da una persona che forse pesa un po’, che è molto presente tra le vostre cose. Concedetevi un attimo di silenzio per poi fare di meglio.

Capricorno

La Luna opposta potrebbe distrarvi, rendendovi meno concentrati o attenti sul lavoro, con le questioni pratiche, con gli impegni. Nulla di grave, divertitevi un po’.

Acquario

Non ascoltate sogni e idee, non fatelo per non fidarvi di qualcosa che non funziona, che non vi farebbe arrivare lontano. Per questa volta rimanete vicini alla realtà.

Pesci

Avrete voglia e bisogno di coccole, di cose gentili e carine. E vi arrabbierete se qualcuno non sarà d’accordo, o se si dimostrerà poco attento alle vostre esigenze.