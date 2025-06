Il portale European Best Destinations, specializzato nella selezione delle mete più affascinanti del continente, ha pubblicato una nuova classifica dedicata alle spiagge più belle d’Europa. Al primo posto figura la suggestiva laguna di Port Glarokavos in Grecia, seguita da due gioielli del Mediterraneo: Cala Brandinchi in Sardegna e Cala Pregonda a Minorca. Adatte sia per famiglie che per chi cerca relax, queste destinazioni si distinguono per bellezza naturale e qualità dell’acqua. Nella top 10 figurano tre spiagge italiane, tutte sulla costa sarda.

European Best Destinations premia Port Glarokavos

Al vertice della classifica troviamo Port Glarokavos, sulla penisola di Kassandra, nella regione greca della Calcidica. Questa spiaggia incantevole si distingue per la sua laguna tranquilla, le acque cristalline, la sabbia dorata e la rigogliosa pineta che la circonda. Ideale per famiglie, coppie e amanti della natura, offre sia tratti attrezzati sia angoli più selvaggi perfetti per il birdwatching e le escursioni in kayak. A completare l’esperienza, il vicino villaggio di Pefkochori propone piatti tipici locali in un’atmosfera rilassata e autentica.

Cala Brandinchi, la “Piccola Tahiti” sarda

Seconda classificata, Cala Brandinchi si trova vicino a San Teodoro, sulla costa nord-orientale della Sardegna. Caratterizzata da sabbia bianchissima e fondali bassi e trasparenti, è perfetta per le famiglie con bambini. Servizi ben organizzati, come parcheggi a pagamento, noleggio di attrezzature e chioschi, la rendono facilmente accessibile. La sua bellezza esotica le ha valso il soprannome di “Piccola Tahiti”.

Cala Pregonda, natura selvaggia a Minorca

Terza in classifica è Cala Pregonda, una spiaggia remota e selvaggia nel nord di Minorca, in Spagna. La sabbia rosso-dorata la rende unica nel suo genere. Non ci sono servizi, quindi è consigliato portare tutto il necessario per la giornata. Grazie alla sua posizione isolata, è perfetta per chi cerca silenzio, immersione nella natura e snorkeling. A pochi chilometri si trova Fornells, dove si può assaporare la celebre “caldereta de langosta”.

Sardegna protagonista, tre spiagge nella top 10

La Sardegna si conferma tra le mete balneari più affascinanti d’Europa, con ben tre spiagge nella top ten di European Best Destinations. Oltre a Cala Brandinchi, al quarto posto compare Cala Luna, una delle spiagge più iconiche del Golfo di Orosei, celebre per le sue grotte e l’acqua turchese incorniciata da scogliere calcaree. Al sesto posto troviamo La Pelosa, nei pressi di Stintino, con sabbia bianchissima e mare cristallino che ricordano i Caraibi, ma con l’inconfondibile charme del Mediterraneo.

la classifica di European Best Destinations

Spiaggia della laguna di Port Glarokavos, Grecia Cala Brandinchi, Italia Cala Pregonda, Spagna Cala Luna, Italia Spiaggia di Gale Fontainhas, Portogallo Spiaggia La Pelosa, Italia Playa de Los Muertos, Spagna Spiaggia di Assos, Grecia Spiaggia di Banje, Croazia Spiaggia di Gulpiyuri, Spagna

Leggi anche Spiagge italiane top: le Bandiere blu 2025