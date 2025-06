La piattaforma Kayak ha stilato una classifica delle destinazioni emergenti dell’estate 2025, basata sull’aumento delle ricerche di voli rispetto all’anno precedente. Sorprendentemente, a dominare la classifica non sono le metropoli frenetiche ma soprattutto città medio-piccole, località ancora lontane dal turismo di massa e alcune grandi capitali come Seul, Buenos Aires e Mombasa. In testa troviamo Vilnius, capitale della Lituania, con un aumento del 105% delle ricerche. Seguono Bulawayo in Zimbabwe (+84%) e Seul in Corea del Sud (+65%). Ecco dieci mete trendy, alcune delle quali fuori dai consueti itinerari, da scoprire magari a piedi e a ritmo lento.

1. Città da scoprire: in vetta la capitale lituana Vilnius

Capitale della Lituania, Vilnius è una perla baltica che incanta con il suo centro storico barocco, patrimonio UNESCO. Imperdibili la Cattedrale, la Torre di Gediminas e l’eccentrico quartiere artistico di Užupis. Ottima per un weekend culturale tra musei, caffè storici e natura nei dintorni.

2. Bulawayo, città porta di ingresso per il Parco di Matobo

Situata nel sud-ovest dello Zimbabwe, Bulawayo è la seconda città del paese e punto d’accesso ideale per esplorare il Parco Nazionale di Matobo, celebre per le sue formazioni rocciose e i rinoceronti bianchi. Da visitare anche il Natural History Museum e le strade coloniali del centro.

3. Seul, città inarrestabile dalle mille facce

Metropoli ultramoderna con radici antichissime, Seul offre templi millenari come il Gyeongbokgung, mercati vivaci e grattacieli futuristici. Da non perdere i quartieri di Myeongdong per lo shopping e Hongdae per la vita notturna. Una città che unisce tradizione e innovazione.

4. Harare, Zimbabwe

Capitale dello Zimbabwe, Harare è spesso trascurata ma affascinante. Tra le tappe principali: il giardino botanico, la Galleria Nazionale d’Arte e i mercati locali per scoprire l’artigianato africano. È anche una base comoda per esplorare le riserve naturali nei dintorni.

5. Mombasa, Kenya

Affacciata sull’Oceano Indiano, Mombasa è un mix di culture arabe, swahili e portoghesi. Le sue spiagge tropicali sono perfette per il relax, mentre il centro storico, con Fort Jesus e le strette viuzze, racconta secoli di storia. Ottima anche per immersioni e snorkeling.

6. Buenos Aires, Argentina

La “Parigi del Sud America” è un’esplosione di vita e passione. Imperdibili i quartieri di San Telmo e La Boca, le milonghe di tango e l’iconico Teatro Colón. La città offre anche un’eccellente gastronomia e ampi spazi verdi come il Parco Tres de Febrero.

7. Billund, Danimarca

Piccola città nel cuore della Danimarca, Billund è conosciuta nel mondo per essere la patria dei LEGO. Il parco tematico Legoland è l’attrazione principale, ma la zona offre anche musei interattivi per famiglie e paesaggi tranquilli da esplorare in bicicletta.

8. Zurigo, Svizzera

Centro finanziario e culturale della Svizzera, Zurigo sorprende con i suoi musei (compreso il museo della Lindt), gallerie e il pittoresco centro storico sulle rive del fiume Limmat. D’estate, il lago di Zurigo diventa perfetto per nuotate e crociere, mentre nei dintorni si trovano pittoreschi sentieri escursionistici.

9. Chisinau, Moldavia

Capitale della Moldavia, Chisinau è una città in trasformazione, con viali ampi, parchi rigogliosi e un’interessante scena vinicola. Tra le attrazioni: il Parco Stefan cel Mare, la Cattedrale della Natività e le famose cantine vinicole nei dintorni, come Cricova e Milestii Mici.

10. Goteborg, Svezia

Situata sulla costa occidentale della Svezia, Goteborg è una città vivace con un forte spirito marittimo. Il suo arcipelago è perfetto per gite in barca, mentre in città si possono visitare il Museo Volvo, il quartiere di Haga e il Liseberg, uno dei più antichi parchi divertimenti d’Europa.

