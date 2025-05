Ariete

Dovrete arrendervi alla fantasia, abbandonando una certa logica che vuole comandare e accettando che vi siano spazi liberi, incontrollabili. Vi piacerà sognare.

Toro

Venere si unisce a Nettuno definendo un momento davvero libero di fare, un tempo che non ha troppi limiti e che si diverte a scherzare con la fortuna. Lasciatevi andare.

Gemelli

Troppo il bisogno di fare concretamente, di dimostrare qualità e pregi. Sembra che, per un momento, dobbiate rinunciare ai sogni, a quei progetti che devono aspettare.

Cancro

Dovrete fare particolare attenzione ai messaggi, a tutto quanto direte e esprimerete. Perché la vostra energia rischia di farvi parlare in modo pericoloso.

Leone

Non vi mancano forza e ambizione, ma forse, ciò che scarseggia, e la chiarezza circa cosa sia davvero utile e importante e cosa invece no. Prima di agire pensate.

Vergine

Ci sono momenti in cui credere ai sogni, e inseguire i desideri, rischia di complicare ogni cosa. Dovrete sforzarvi di essere sempre logici, anche quando non vi piacerà.

Bilancia

Venere e Nettuno si uniscono dall’opposizione, proprio mentre le emozioni lavorano contro la logica. Si direbbe insomma un momento libero, caotico, spontaneo.

Scorpione

Non provate nemmeno a cercare di capire una persona che non dice, che non parla chiaramente. Non fatelo perché non esistono certezze, non vi sono sicurezze.

Sagittario

Provate a dare ragione a questa Venere, forse sbagliata, che vi propone il miglior caos, quegli spazi abbastanza liberi da far sentire forte anche la fantasia. Divertitevi.

Capricorno

Per poter veramente incontrare gli altri, dovrete prima rinunciare a qualche convinzione, mettendo da parte questioni di principio e orgoglio. Non siate rigidi.

Acquario

Difficile poter tenere sotto controllo parole e espressioni, perché Nettuno libererà ogni pensiero, rendendo difficile limitarvi. Vi salveranno il silenzio, la discrezione.

Pesci

Siete ancora ostaggi di una Luna che esige bellezza, piacere e una certa leggerezza. Dunque evitate di accettare compiti o incarichi precisi, o impegni importanti.