Ariete

Avrete a che fare con una Luna troppo severa, con una forza emotiva che davvero proverà a mettere in discussione ogni cosa, ogni dettaglio. Meglio non impegnarvi troppo.

Toro

La Luna potrebbe rendervi molto più consapevoli dei vostri limiti, delle vostre piccole e grandi contraddizioni. Per questo non dovrete mai avere paura di dirvi la verità.

Gemelli

Non lasciate che le emozioni si abbassino troppo, non perdete di vista un certo entusiasmo di vivere e di fare. Non fatelo perché avete bisogno di cose che vi diano luce.

Cancro

La Luna entra in opposizione, rendendovi parecchio critici e ribelli rispetto alle cose pratiche, agli impegni e a tutto ciò che dovete fare. Evitate le cose che hanno bisogno di molto tempo.

Leone

L’amicizia della Luna vi consentirà di capire meglio che cosa è davvero importante, quali sono le situazioni che hanno un peso e un valore. Sarete più attenti al senso delle cose.

Vergine

Umori e sorrisi andranno crescendo con il passare delle ore, rendendovi emotivamente migliori, più forti. Usate questa energia per fare grande chiarezza.

Bilancia

Potreste cominciare qualcosa armati di entusiasmi e di buone intenzioni per poi, però, ritrovarvi a vivere qualcosa di poco facile, di non troppo fluido o spontaneo.

Scorpione

Forse parlerete e vi comporterete in modo troppo serio e distaccato per far felice qualcuno, per accontentare una persona. Provate a metterci più emozione.

Sagittario

La Luna, dal vostro segno, discuterà con Nettuno, spiegandovi l’importanza delle cose chiare, quelle che funzionano e che vi consentono di andare molto lontano.

Capricorno

Qualcuno sembra farsi più vicino, più importante e presente nelle cose che state affrontando. Un modo di fare che metterà in discussione il vostro rapporto con voi stessi.

Acquario

I sogni faranno a pugni con un certo modo di fare che non promette precisione o determinazione. Convincetevi che, anche per i desideri, serva impegno.

Pesci

Un problema potrebbe velocemente trasformarsi in una nuova possibilità per fare qualcosa di bello, di interessante. Non abbiate fretta di giudicare male qualcosa.