Ariete

Ci sono Lune che davvero vi aiutano a credere nei sogni e nei pensieri, mettendo d’accordo logica e ottimismo. Proprio questo potreste sperimentare, vivendo bene ogni cosa.

Toro

A volte vi fare seri e precisi, dimostrando la Terra che è in voi. Saturno vi seduce con la sua voglia di fare per bene, di non lasciare mai niente al caso, alla fantasia.

Gemelli

Lasciate che siano le emozioni a dire e a raccontare, perché solo così potrete davvero incontrare gli altri, stabilire intese e connettere i cuori. Fatelo.

Cancro

Dimostrate immensa dolcezza e infinta gentilezza a chi amate, a chi ha un peso per voi. Perché solo con le buone maniere riuscirete ad ottenere ciò che è importante.

Leone

Momento ideale per pensare ad ogni forma di collaborazione, di cose fatte insieme, con l’aiuto prezioso di qualcuno. Non ostinatevi a fare tutto da soli, non bastate.

Vergine

Dedicate del tempo e dello spazio ad una persona amica con la quale sarà bellissimo stare in compagnia. Aprite la mente a cose diverse, a nuove proposte o suggestioni.

Bilancia

Non nascondete mai di amare e di apprezzare l’ordine, il rigore, quella disciplina che rende ogni cosa visivamente migliore. E vi muoverete così tra regole e schemi che vi piacciono.

Scorpione

Il leggero calo energetico, che il Sole ha lasciato dietro di sé, sarà velocemente compensato da Marte e dalle sue passioni. Dunque non vi annoierete, non vi perderete.

Sagittario

Iniziate a vivere di luce e di passione, muovendovi particolarmente bene tra amori e relazioni. Usate il momento per chiedere di più agli altri, per far sentire che ci siete.

Capricorno

Saprete usare al meglio ogni parola, ogni discorso o pensiero. Succederà e basta, avvicinandovi agli altri, rendendovi gradevoli e sempre apprezzabili per tutti.

Acquario

La Luna vi distrae con la sua voglia di ascoltarvi, di mettere alla prova le vostre idee. Voi, però, assicuratevi di avere del tempo tutto per voi, di regalarvi del silenzio.

Pesci

Sognate e immaginate pure, ma fatelo con il buon senso e la misura. Quello che potrebbe sembrare contraddizione è, invece, il miglior consiglio per non sbagliarvi.