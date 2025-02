Ariete

Sarete tra coloro che più di tutti beneficeranno della ripartenza di Marte. Per un momento che vi restituisce forza interiore, voglia di combattere e di appassionarvi.

Toro

Qualcuno finalmente dimostra di aver scelto, di aver capito e vi darà una piccola soddisfazione. Siate gentili e apprezzate sempre tutto ciò che vi verrà dato.

Gemelli

Davvero un momento che vi aiuta ad apprezzare la logica, una certa precisione, che vi fa amare tutto ciò che funziona e che si spiega. La fantasia? Non adesso.

Cancro

Non sempre saprete apprezzare o capire questa improvvisa ripartenza di Marte, queste energie che si rimettono in moto accendendo in voi passioni. Siate accoglienti.

Leone

Impegnandovi e facendo fino in fondo il vostro dovere riuscirete a rendere felice qualcuno, a farvi amare e apprezzare. Fate piccoli sforzi in più, fatelo per migliorare.

Vergine

Ripartono certi sogni, ricomincia la voglia di credere in qualcosa di davvero bello, importante. Lasciate che nuove energie celesti facciano il resto, siate ottimisti.

Bilancia

Grazie alle decisioni e alle iniziative di qualcuno, potrete forse far riprendere una questione di lavoro, potrete ricominciare a sperare in soluzioni o miglioramenti.

Scorpione

Bellissimo poter nuovamente contare su un Marte amico che però funziona, che dice e che agisce. Tempo di aggiungere bellezza e divertimento al presente.

Sagittario

Meglio fare le cose senza alcuna fretta, in modo intelligente e preciso, mettendoci la giusta attenzione per ottenere un risultato interessante. Inutile la premura.

Capricorno

Ora avete a che fare con un Marte funzionante, ora potete esprimere passioni e energie senza troppa paura di sbagliare, di esagerare. Migliorano certe intese.

Acquario

Sarete sostenuti da emozioni nascoste ma amiche, da una sottile sicurezza interiore che vi consentirà di muovervi bene con tutto, senza problemi e senza paure.

Pesci

Potete nuovamente vivere la passione migliore, la giusta energia che sa come farci divertire, come farci sentire vivi e speciali. Lasciatevi andare ai desideri.