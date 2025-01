Ariete

Le vostre indecisioni personali saranno accettate e capite dalle persone che amate, da chi vi vuole bene, facendovi sentire più sicuri. Non abbiate paura di condividere.

Toro

Bella l’energia di questo cielo che vi rende aperti agli altri e generosi con tutti. Anche con quelle persone che non sempre apprezzate, anche con chi vi piace meno.

Gemelli

L’opposizione della Luna sembra voler creare tensioni e incomprensioni, ma non è colpa vostra. Forse ci sono situazioni e dinamiche che lavorano contro l’armonia.

Cancro

Usate la strana energia di un Marte sempre vicino per inventare, per scalare pensieri e desideri, per dare un senso ad ogni cosa. Dimostrando la vostra forza di volontà.

Leone

Strani e contraddittori i messaggi che la Luna vi manda, invitandovi a vivere cose belle ma poi negandovi questo piacere. Provate a non lasciarvi guidare dal cuore.

Vergine

La Luna complica la qualità del momento con i suoi aspetti difficili. Meglio dunque non farvi condizionare dai sentimenti ed usare solo la testa, il buon senso.

Bilancia

Approfittate del trigono tra Marte e Venere per chiedere qualcosa di importante, per far notare a qualcuno che si sbaglia, che dovrebbe fare diversamente.

Scorpione

Un cielo facile e fluido per i rapporti, per gli amori e le relazioni. Un momento che funziona se dovete farvi perdonare qualcosa, se volete convincere qualcuno.

Sagittario

Attenzione a non dare troppo peso e spazio alle emozioni, a quella Luna vicina che sembra però litigare con ogni cosa. Imponetevi di rispettare una certa calma.

Capricorno

Venere e Saturno, in questo periodo, vi aiutano a muovervi e a comportarvi benissimo con tutti. Solo evitate che strani dubbi o inutili paure finiscano per guastare il vostro look.

Acquario

Attenzione a quei sogni, forse troppo ambiziosi, che potrebbero complicare le vostre azioni, facendovi sentire molto distanti dagli obiettivi. State andando benissimo.

Pesci

L’energia che Venere, potente e nel segno, vi regala sarà sufficiente per calmare quel Marte troppo distratto e poco concludente. Fidatevi dell’armonia, della gentilezza.