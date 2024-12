Ariete

Marte non vi rende troppo sicuri di quello che fate, e lo scontro tra logica e ottimismo sembra aggiungere dubbi al presente. Concedetevi un momento senza decisioni.

Toro

Per poter incontrare gli altri dovrete accettare obblighi e impegni di cui non avete forse troppa voglia. Un piccolo prezzo da pagare in nome di una certa armonia.

Gemelli

Fate di tutto per non alimentare le tensioni che Giove e Mercurio fanno vibrare. Siate consapevoli di avere ragione senza far pesare troppo la cosa.

Cancro

Saprete trovare o inventarvi un punto di incontro con chi amate, costruendo nuove intese e riuscendo ad amare chi volete. Faticoso ma interessante.

Leone

Sogni e invenzioni non vanno troppo d’accordo, convincendovi ancora di più dell’importanza di non esigere tutto subito. Assecondate i tanti dubbi del cielo e rilassatevi.

Vergine

Non mancheranno discussioni o scambi di vedute con una persona vicina. Mercurio sembra però darvi ragione, facendovi sentire nel giusto. Siate comprensivi.

Bilancia

Saprete agire e impegnarvi con grande spirito di sacrificio, facendo ciò che è necessario senza esitazioni, senza dubitare nemmeno per un attimo. Nel vostro stile.

Scorpione

Ancora questa Luna a dire, a decidere. Luna che vi farà sentire particolarmente seri e responsabili con tutto, amanti di una precisione forse eccessiva.

Sagittario

Non criticate o attaccate una persona, perché stavolta le stelle non vi daranno ragione, non saranno dalla vostra parte. Ascoltate, giudicate e rimandate ogni reazione.

Capricorno

Buone possibilità di andare d’accordo con qualcuno. Forse perché ci sarà chi riconoscerà i suoi limiti e i suoi errori cercando in voi un riparo, un amico o un aiuto.

Acquario

Se sentite di dover proprio fare una cosa allora agite ora, prendete l’iniziativa e fate ciò che serve, che è necessario. Meglio non rimandare oltre.

Pesci

Siete pigri perché indecisi, poco intenzionati a fare grandi cose, ma facendo così innervosire qualcuno. Trovate un giusto compromesso per non scontentare chi amate.