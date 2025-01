Ariete

Risolverete i dubbi e le ansie da destino semplicemente rifugiandovi tra nuove certezze, confermando a voi stessi l’importanza di certe cose, di certe precedenze.

Toro

Vivete un bellissimo equilibrio tra emozione e logica, tra regole e possibilità. Qualcosa che vi garantisce un certo benessere, la voglia di fare senza fatica.

Gemelli

Qualcuno, con il suo modo di fare e di aiutarvi, riuscirà a farvi sentire molto più forti, più sicuri di fronte a sfide o a impegni del momento. Siate riconoscenti.

Cancro

Momento speciale per gli amori e per le intese, per le questioni da condividere. Succede perché Luna e Saturno si amano e si capiscono, e voi ne siete felicissimi.

Leone

Mentre qualcuno sembra essere rapito dalle emozioni, voi percepirete una chiarezza che cresce, che si fa sempre più evidente e importante. Preferendo la logica.

Vergine

Non smettete di aggiungere coloro e bellezza agli impegni, a quella serietà e a quello strano rigore che Saturno, dall’opposizione, non smette di chiedervi, di domandarvi.

Bilancia

La freddezza di certe emozioni sarà qualcosa di utile e di prezioso. Perché grazie a questo, saprete gestire molto bene certe situazioni che meritano attenzione.

Scorpione

Saprete gestire e usare le vostre emozioni con grande precisione, così da non sbagliare, da fare sempre la cosa giusta, quella che ci vuole. Sentitevi sicuri di voi stessi.

Sagittario

Se Saturno si fa sentire, con i suoi sensi di colpa e le sue responsabilità, ecco che voi, grazie alla Luna, saprete fare e agire in modo estremamente preciso. Bene.

Capricorno

Bello quando il cielo vi somiglia e la pensa come voi. Qualcuno, a cui tenete, sembra condividere le vostre idee, le vostre preferenze, così che tutto diventa più facile.

Acquario

Sarete precisissimi ed efficienti quando farete, quando vi impegnerete, ma altrettanto decisi a non perdere mai di vista certi entusiasmi o passioni. Vivendo ogni cosa.

Pesci

La Luna amica riuscirà a non farvi rinunciare ad alcun sogno, sebbene vivendo in modo pratico e concreto. Non dite di no alla fantasia, quella buona, quella che colora ogni cosa.