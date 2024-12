Ariete

Usate sempre e comunque le emozioni, perché loro stavolta non vi tradiscono, non si comportano male. Considerate l’impazienza di qualcuno, la sua insofferenza.

Toro

Non sempre Urano saprà rendervi gentili e comprensivi con tutti. Non date sempre la colpa agli altri e riconoscete che vivete emozioni movimentate, contraddittorie.

Gemelli

Un certo modo di vivere e di manifestare le vostre emozioni potrebbe creare tensioni e distanze con chi amate, con le persone vicine. Non è colpa di nessuno.

Cancro

Avrete solo voglia di fare, di usare forze e energie senza pensare troppo, senza meditare sulle vostre azioni. Uno stile strano che le stelle vi propongono, ma non esagerate.

Leone

Luna e Marte dialogano e si capiscono, giustificando ogni idea, ogni iniziativa, tutte quelle azioni e reazioni che avete già in mente. Sentitevi liberi di fare.

Vergine

Certe sensazioni creeranno distanza tra voi e qualcuno, rendendo meno facili collaborazioni e convivenze. Non sentitevi in colpa per questo e provate a limitare gli eccessi.

Bilancia

Non siate così intolleranti o intransigenti con il lavoro di qualcuno, criticando ogni scelta, ogni azione. Provate, invece, a dare credito a ciò che gli altri faranno.

Scorpione

Nonostante le indecisioni di Marte, fare e preoccuparvi di agire questa volta potrebbe servirvi, potrebbe farvi fare la cosa migliore. Non abbiate paura.

Sagittario

Non sempre questa Luna, con le sue emozioni, vi farà bene. Forse perché vi mette in discussione, forse perché nega le vostre convinzioni, le vostre qualità. Non ascoltatela.

Capricorno

Qualcosa, di poco chiaro, sembra impedirvi di credere nella bellezza e nella fortuna delle cose. Ma forse state solo esagerando, forse dovete prendere meno sul serio tutto.

Acquario

Certe paure o insicurezze rischiano di bloccare le vostre azioni, di farvi sentire un po’ meno forti e vincenti con le iniziative del momento. Provate a controllare le emozioni.

Pesci

Fate di tutto per non dare mai troppo spesso la parola ai sentimenti, a quelle emozioni che tendono a prendersi la scena. Forse c’è bisogno di più logica, di buon senso.