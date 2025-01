Ariete

Per non sopportare i capricci della Luna, fate di tutto per stare con bei pensieri o in compagnia di persone amiche. Fatelo per diluire emozioni che chiedono troppo.

Toro

La nuova quadratura di Mercurio vi consiglia prudenza e precisione con le cose che fate, con le iniziative e le azioni pratiche del momento. Limitate parole e messaggi.

Gemelli

Finalmente Mercurio entra in buon aspetto migliorando sensibilmente il vostro modo di vivere e di fare. Vi sentite più forti, più sicuri con chi vi è vicino e vi chiede molto.

Cancro

Amerete ogni cosa tranne la fretta, tranne quelle cose da fare velocemente che sembrano guastare il vostro mood, la vostra percezione delle cose. Prendetevela comoda.

Leone

Mercurio entra in opposizione dandovi subito alcuni consigli. Per esempio saper limitare parole e discorsi inutili, oppure l’essere più prudenti e misurati con le azioni.

Vergine

Vivete con calma tutto ciò che vi piace e che vi diverte, per non rincorrere sogni e promesse, per fare tutto a modo vostro. Ricordandovi che la lentezza fa parte del vostro DNA.

Bilancia

Pazienza se qualcuno non sembra accettare certe realtà. Voi, invece, grazie all’amicizia di un Mercurio simpatico saprete trovare sempre qualcosa di bello in ogni cosa.

Scorpione

Per voi il cielo fa domande importanti, chiede cose a cui non è mai facile rispondere. Meglio però essere onesti con voi stessi, dicendovi tutta la verità.

Sagittario

Qualcuno vi spinge a parlare, facendo sempre la vostra parte e dicendo ciò che è giusto e importante affermare. Fatelo in modo sereno, sapendo di non poter dire di no.

Capricorno

Qualcuno non ha voglia di cose ambiziose o importanti, preferendo fare qualcosa di piccolo ma di prezioso. Accettate il suo bisogno, rispettate le sue preferenze.

Acquario

Benvenuto Acquario, pianeta che ama stare in vostra compagnia. Pensieri, idee e parole si fanno leggeri ma precisi, adatti a dialogare con le persone che vi stanno a cuore.

Pesci

Godetevi questo cielo tanto ricco di promesse, così carico di energie che vi amano e che vi aiutano a fare ogni cosa come più vi piace. Senza preoccuparvi troppo di niente.