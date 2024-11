Ariete

Forse non vi piacerà il modo con cui qualcuno si sta impegnando o facendo cose. Forse avreste preferito altri stili e un diverso impegno, un’altra attenzione. Pazienza.

Toro

L’opposizione della Luna potrebbe, facilmente, instillare in voi dubbi e perplessità che renderanno meno facile la qualità dei rapporti e dello stare insieme. Provate a fidarvi.

Gemelli

Siate piuttosto decisi e impositivi nel voler risolvere una piccola questione, ma anche nel saper chiedere, a qualcuno, di fare la sua parte. C’è bisogno di fermezza.

Cancro

La Luna accenderà in voi il bisogno di inventare altre cose, di rispondere con fantasia a domande e provocazioni. Ma non sempre questa creatività vi aiuterà a fare di meglio.

Leone

Dubbi e domande, vostri e di persone vicine, potrebbero rallentare o complicare la forza che Marte, così vicino, vi regala, vi concede. Vivete di passioni e di rischi.

Vergine

Qualcosa, nel vostro modo di parlare e di comportarvi, potrebbe accendere dubbi e sospetti nella mente di chi vi osserva, di chi vi guarda. Fate di tutto per trasmettere un’idea di trasparenza.

Bilancia

Non siate mai frettolosi con le azioni, con il fare e il dimostrare. Non fatelo perché agire così rapidamente potrebbe crearvi qualche problema o rendere meno facile una speranza.

Scorpione

La Luna, nel vostro segno, potrebbe rendere dubbio il vostro modo di agire e di rispondere alle cose del momento. Non date mai retta alle emozioni, preferendo aspettare e riflettere.

Sagittario

Siate orgogliosi di voi stessi e delle cose che potete e che sapete fare. Anche perché noterete come gli altri possano facilmente sbagliare, come non siano migliori di voi.

Capricorno

Preparatevi a persone che si caricheranno di dubbi e di tensioni finendo per stancarsi, per fare cose sbagliate o poco utili, poco precise. Voi, invece, non cedete mai alla paura.

Acquario

Momento piuttosto delicato perché carico di emozioni e di dubbi, di scarsa chiarezza. Non cercate la verità e la prova ad ogni costo, lasciando piuttosto che tutto si chiarisca da sé.

Pesci

Forse non è il momento di pensare a cose troppo importanti, meglio invece concedersi della libertà di pensiero e d’azione, vivendo il presente in modo facile, gentile.