Ariete

Siete decisamente alla ricerca di un riscatto, di nuove proposte con cui convivere, con cui fare altre cose, forse inventare. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare.

Toro

Potrete, finalmente, condividere idee e proposte con qualcuno, riuscendo però sempre a convincere che ogni cosa funzionerà, che non ci saranno pericoli o problemi.

Gemelli

Avreste voglia soprattutto di cose belle, comode e gentili, ma sapete già che questo non è possibile. Perché il momento esige logica e precisione, non fantasia.

Cancro

Luna e Marte brillano nel vostro segno facendovi vivere intensamente ogni emozione, rendendo passionale il desiderio, la curiosità. Per questo sarete speciali.

Leone

Persone e sentimenti dialogano con le proposte, con le novità che vi stanno arrivando in questo momento. Decidete consapevoli di essere un segno calmo, lento.

Vergine

Bello potersi fidare del destino, credendo di farcela comunque, di non dover temere alcun pericolo, nessun imprevisto. E subito tutto vi sembra migliore.

Bilancia

Rinunciate, per un momento, alle vostre piccole insicurezze per dare ragione a qualcuno che ha voglia invece di osare, di provarci in altro modo, cercando fortuna.

Scorpione

Per una volta Urano, sempre opposto, non vi spaventa, non vi crea problemi. Al contrario, saprete cogliere al volo le sue proposte di cambiamento, di novità.

Sagittario

Riuscirete a tenere sotto controllo certi impulsi, quelle paure e quegli istinti che sanno creare tensioni, aspettative, speranze. Non fatevi guidare da ciò che non vi piace.

Capricorno

Avvertite un forte bisogno di novità, di cambiamenti che vi facciano sembrare migliore ogni cosa, ogni impegno. Succede anche al solido Capricorno.

Acquario

Non abbiate paura di fare e di impegnarvi in modo un po’ diverso dal solito, sapendo già di poter funzionare, di saper ottenere risultati e obiettivi. Perché la vostra mente sa andare oltre.

Pesci

Sentite una gran voglia di cambiare le regole del vivere, di fare con cura e attenzione ma in modo almeno diverso, un po’ più facile e leggero. Provateci almeno.